i Niko Kovac und Marcel Sabitzer. IMAGO/Chai v.d. Laage Trainer von ÖFB-Duo "Frage der Zeit": So plant Dortmund mit Coach Kovac Niko Kovac soll seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern. Das gaben Klubverantwortliche jetzt bekannt. Von Sport Heute 07.10.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Borussia Dortmund will den auslaufenden Vertrag mit Trainer Niko Kovac verlängern. Eine Einigung mit dem 55-Jährigen scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

"Die Wertschätzung für Niko Kovac ist unfassbar groß. Es handelt sich nur um eine Frage der Zeit, das liegt auf der Hand", erklärte der neue BVB-Klubchef Carsten Cramer gegenüber dem "SID".

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Wann die Vertragsverlängerung unterschrieben und offiziell verkündet wird, ließ Cramer allerdings offen. Während der Länderspielpause seien noch nicht alle Verantwortlichen durchgehend in Dortmund gewesen.

"Da wir während der Länderspielpause nicht alle durchgehend vor Ort waren, sind noch ein paar Gespräche zu führen, deshalb ist es momentan noch ein offener Zustand", erklärte Cramer.

Kovacs aktueller Vertrag läuft mit Saisonende aus. Der ehemalige Bayern-Trainer übernahm Dortmund im Februar 2025 und konnte die Mannschaft seither stabilisieren.

Auch in der laufenden Saison läuft es für den BVB stark. Nach der 1:2-Niederlage gegen Bayern im Supercup gewann Dortmund die folgenden sechs Pflichtspiele und führt die Tabelle der deutschen Bundesliga an. Wie es mit Kovac langfristig weitergeht, dürfte damit bald geklärt sein. Im Gespräch ist eine Verlängerung seines Vertrags bis 2029.