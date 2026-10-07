i Toni Kroos und David Silva. imago/Schüler Völlig überraschend Ex-Welt- und Europameister (40) feiert Profi-Comeback David Silva kehrt in den Profi-Fußball zurück. Der Spanier kickt in Zukunft in Asien bei einem Erstligisten. Von Sport Heute 07.10.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Silva feiert überraschend sein Comeback als Fußball-Profi. Mehr als drei Jahre nach seinem Karriereende kehrt die spanische Fußball-Legende auf den Rasen zurück.

Der mittlerweile 40-Jährige unterschreibt beim Supreme Sha Tin Sports Association in Hongkong. Damit macht der frühere Star von Manchester City seinen Rücktritt aus dem Jahr 2023 rückgängig.

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Silva hatte seine aktive Karriere damals nach einer schweren Knieverletzung beendet. Zuletzt stand der technisch versierte Mittelfeldspieler bei Real Sociedad unter Vertrag. Nun wagt er noch einmal ein Comeback im Profifußball.

Seine erfolgreichste Zeit auf Vereinsebene erlebte Silva bei Manchester City. Von 2010 bis 2020 prägte der Spanier das Spiel der "Citizens" und gewann mit dem Klub unter anderem viermal die englische Meisterschaft.

Auch mit der spanischen Nationalmannschaft schrieb Silva Geschichte. Er gehörte zur goldenen Generation, die zwischen 2008 und 2012 zwei Europameisterschaften und die Weltmeisterschaft 2010 gewann.