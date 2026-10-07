i GEPA pictures Debütspiel naht Alaba-Hype in Udine! So kommt ihr an Match-Tickets David Alaba läuft künftig für Udinese auf – nur 100 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Fans des Wieners sehnen sich nach Tickets. Von Sport Heute 07.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neues Kapitel für David Alaba! Der ÖFB-Kapitän wurde am Dienstag offiziell bei Udinese vorgestellt. Nach Bayern München und Real Madrid möchte der 34-Jährige jetzt in der Serie A angreifen. Sein Vertrag läuft bis Juni 2027.

Eine lange Anlaufzeit braucht der Wiener nach eigener Einschätzung nicht. "Ich denke, ich kann sofort loslegen", erklärte Alaba. Seine Hilfe ist gefragt: Udinese kassierte in den ersten fünf Ligaspielen elf Gegentore, liegt in der Tabelle nur auf Rang 13.

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Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Seinen ersten Einsatz wird der Verteidiger voraussichtlich am Montag auswärts gegen den FC Turin haben. Das Heimdebüt winkt am 18. Oktober um 12.30 Uhr gegen Lecce. Eine Woche später gastiert der AC Milan in Udine. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich bereits als Zaungast angekündigt.

Das Ticket-Interesse ist naturgemäß groß. Im 25.132 Zuschauer fassenden Bluenergy Stadium sind 15.000 Tickets an Abonnenten vergeben, die bei Spitzenspielen auch die Option auf weitere Karten besitzen. Meist startet Udinese ein bis zwei Wochen vor einem Spiel mit dem Verkauf. Ob und wie viele in den freien Handel kommen, ist daher schwer abzuschätzen.

Legale Tickets gibt es zudem auf der italienischen Plattform www.ticketone.it. Sie sind – wie in Italien üblich – personalisiert. Ausweiskontrollen finden an den Eingängen für gewöhnlich statt.