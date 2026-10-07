i Türkei-Teamchef Vincenzo Montella muss wohl bald seinen Hut nehmen. IMAGO/Buzzi Vier Pleiten am Stück Katastrophen-Bilanz – in Türkei droht Trainer-Knall Eine Katastrophen-Bilanz kostet Türkei-Trainer Vincenzo Montella wohl den Job. Der Italiener steht unmittelbar vor dem Rauswurf. Von Sport Heute 07.10.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Spiele, vier Niederlagen – jetzt zieht die Türkei offenbar die Reißleine. Vincenzo Montella soll seinen Job als Nationaltrainer verlieren. Das berichtet die türkische Zeitung "Milliyet". Eine offizielle Bestätigung des Verbandes steht allerdings noch aus.

Dem Bericht zufolge haben Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu und sein Führungsgremium bereits beschlossen, sich vom 52-jährigen Italiener zu trennen.

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Haarsträubende Bilanz

Montella steht nach einem völlig misslungenen Start in die neue Nations-League-Saison massiv unter Druck. Die Türkei verlor alle vier bisherigen Partien gegen Frankreich, Italien und Belgien und kassierte dabei bei nur zwei erzielten Treffern gleich elf Gegentore. Zuletzt setzte es auswärts gegen Italien eine 1:3-Pleite.

Damit setzt sich die Negativserie nach der WM 2026 fort. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war die Türkei überraschend bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Montella hatte das Nationalteam 2023 als Nachfolger des Deutschen Stefan Kuntz übernommen. Und stand in 40 Spielen an der Seitenlinie. Von den letzten sieben Spielen (bei der WM und der Nations League) konnte nur das unbedeutende letzte Gruppenspiel gegen die USA gewonnen werden.

Nun scheint auch Montellas Zeit bei der Türkei abgelaufen zu sein. Noch fehlt allerdings die offizielle Bestätigung des Verbandes.