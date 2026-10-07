i Österreichs Fußball-Nationalteam. GEPA pictures Foda auf der zwei Völlig aggressiv – hier ist ÖFB-Team Erster in Europa In der Nations League greift Österreich nach dem Aufstieg. In zwei Wertungen ist das ÖFB-Team sogar top in ganz Europa. Von Sport Heute 07.10.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Heavy-Metal-Fußball" war in den letzten Tagen das große Schlagwort bei Österreichs Nationalteam. Man wolle unangenehm sein, dem Gegner das Leben schwer machen. Mit zwei klaren 3:1-Erfolgen gegen Israel und den Kosovo zeigte Rot-Weiß-Rot durchaus auf. Schwieriger lief es dann auswärts. Da musste die Elf von Ralf Rangnick beim 2:2 in Irland einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen und lag auch beim 1:1 im Kosovo ebenso zurück.

Aber immerhin: Rot-Weiß-Rot blieb unbesiegt und führt die Nations-League-Gruppe B3 mit acht Punkten klar an, hat die Rückkehr in die A-Liga mehr als nur in Griffweite.

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In zwei Statistiken ist ÖFB top in ganz Europa

Ein Blick auf die Statistiken zeigt nun, dass Rot-Weiß-Rot mit der besonders aggressiven Spielweise durchaus Erfolg hat. Und in zwei Wertungen sogar die Nummer eins in ganz Europa ist. Österreichs Team erzwang in allen vier Spielen zusammen 181 Ballgewinne – top in Europa. Dahinter liegen Gruppengegner Kosovo mit 180 Ballgewinnen und Frankreich mit 176 Balleroberungen. Platz eins belegt Rot-Weiß-Rot auch bei den Zweikämpfen: 67 bestritten die ÖFB-Teamspieler in den vier Partien, hier liegen die Türkei (66) und Armenien (62) dahinter.

Daraus ergibt sich aber auch ein Topplatz in einer Wertung, die man eher nicht anführen möchte: bei den Fouls. Ganze 67 Foulspiele hat Rot-Weiß-Rot begangen und liegt in dieser Wertung auf Platz zwei, nur von Belarus geschlagen (70).

ÖFB mit Top-Statistiken

Außerdem ist Rot-Weiß-Rot aber auch in der einen oder anderen Offensivstatistik vorne dabei. 155 Angriffe bedeuten nämlich Platz neun. Hier ist Polen top (195), England Zweiter (180). Bei den Flanken ist Österreich Sechster (87), hier sind Finnland und Albanien mit jeweils 103 Flanken ganz vorne. Österreichs Team hatte insgesamt 59 Torabschlüsse, was Platz 15 und nur einen Rang hinter Weltmeister Spanien (60) bedeutet. Hier liegen die Niederlande ganz vorne. Mit 26 Schüssen auf das Tor ist Österreich gleichauf mit Portugal Vierter. Platz eins belegt hier die Schweiz (33). Und immerhin: neun Tore sind ebenso die viertmeisten in der gesamten Nations League. Die Torfabrik des Bewerbs war England mit 14 Volltreffern.

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Nur Mittelmaß ist Rot-Weiß-Rot hingegen bei der Passgenauigkeit, hier belegt die Rangnick-Elf mit 84,5 Prozent Platz 31, hat mit 2.113 Passversuchen allerdings die zwölftmeisten gespielt. Auch das ist ein Beweis für die schnelle Spielweise von Rangnick.