i Der ehemalige ÖFB-Star Marko Arnautovic. IMAGO/Starsport Daran scheiterte der Deal Arnautovic offenbart geplatzten Mega-Transfer Marko Arnautovic hätte für zwei englische Topklubs spielen können. Jetzt verrät der ÖFB-Rekordmann, warum zumindest einer der Mega-Transfers platzte. Von Sport Heute 07.10.2026, 06:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marko Arnautovics Karriere hätte einen völlig anderen Verlauf nehmen können. Gleich zweimal klopften englische Schwergewichte beim ÖFB-Star an. Zu einem Wechsel kam es allerdings weder beim ersten noch beim zweiten Versuch.

Im Twitch-Livestream des deutschen Influencers "Marli" packte Arnautovic jetzt über zwei Transfers aus, die kurz vor dem Abschluss standen.

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Der erste führte ihn beinahe zum FC Chelsea – noch bevor der Österreicher 2010 bei Inter Mailand landete. "Das war noch vor 2010, also bevor ich bei Inter unterschrieben habe. Damals wollte mich Chelsea verpflichten", verriet der österreichische Rekordspieler.

Verletzung stoppt Chelsea-Wechsel

Damals stand der Stürmer noch in den Niederlande bei Twente Enschede unter Vertrag – war am Beginn seiner Karriere. Und: Der Deal war sogar in den finalen Phasen. Arnautovic befand sich schon beim Medizincheck der Londoner. Doch dort platzte der Transfer.

"Ich war schon beim Medizincheck. Beim MRT haben sie aber leider herausgefunden, dass ich einen Ermüdungsbruch hatte", gestand Arnautovic – der Traum vom Wechsel in die Premier League geplatzt.

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Manchester United wollte "Arnie"

Statt in London landete Arnautovic später bei Inter. Doch Chelsea sollte nicht der einzige englische Topklub bleiben, bei dem ein Engagement des Österreichers scheiterte. Jahre später ergab sich die nächste große Möglichkeit. Diesmal stand Arnautovic bei Bologna unter Vertrag.

"Das war so rund um meine Bologna-Zeit", erinnert sich der Angreifer. Dann lässt er mit dem Namen des Interessenten aufhorchen: "Manchester United wollte, dass ich bei ihnen einen Vertrag unterschreibe." Auch dieser Wechsel kam letztlich nicht zustande – warum der Deal mit dem englischen Rekordmeister platzte, wollte Arnautovic im Livestream allerdings nicht verraten.