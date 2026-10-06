i Große Aufregung nach dem Nations-League-Duell zwischen Irland und Israel im serbischen Backa Topola. IMAGO/Inpho Photography Aufregung nach dem Spiel Spuck-Attacke bei ÖFB-Gegnern: Jetzt wird ermittelt Das Nations-League-Duell zwischen Irland und Israel hat ein Nachspiel. Spuck-Vorwürfe stehen im Raum. Deshalb hat nun die UEFA Ermittlungen gestartet. Von Sport Heute 06.10.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel in der Nations-League-Gruppe des ÖFB-Teams! Nach dem hitzigen Duell zwischen Irland und Israel im serbischen Backa Topola ermittelt jetzt die UEFA. Im Mittelpunkt steht eine mutmaßliche Spuck-Attacke während der Halbzeitpause.

Beim Spiel am Sonntag kam es in der Pause zu turbulenten Szenen, zu einer Rudelbildung. Laut irischen Medien soll anschließend ein Fitness-Trainer der Iren behauptet haben, dabei von einem israelischen Spieler angespuckt worden zu sein. Ob es tatsächlich zu der Attacke kam, ist bislang nicht geklärt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jetzt ermittelt die UEFA

Die UEFA reagierte nun auf die Vorwürfe. Nach Prüfung der offiziellen Berichte sei ein Ethik- und Disziplinarinspektor eingesetzt worden, um mögliche Verfehlungen von Spielern zu untersuchen, teilte Europas Kontinentalverband am Dienstag mit.

Kosovo gegen Österreich – die ÖFB-Noten i ?

Irlands Teamchef Heimir Hallgrimsson bestätigte, dass entsprechende Vorwürfe im Raum stehen. Selbst gesehen habe er die mutmaßliche Spuck-Attacke allerdings nicht.

Die beiden Nations-League-Duelle zwischen Irland und Israel waren von politischen Debatten und Protestaktionen begleitet worden. Irland tritt innerhalb Europas als größter Kritiker Israels und als lauter Unterstützer der Palästinenser auf. Das geht so weit, dass das irische Heimspiel aus Angst vor Protesten ins serbische Backa Topola verlegt worden war. Die irischen Spieler hatten zuvor über einen Boykott der Spiele abgestimmt.

Nationaltrainer Hallgrimsson sprach sich nach den Spielen dafür aus, dass die beiden Nationalteams künftig nicht mehr gegeneinander antreten sollten.