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Erik Kojzek verpasst mit Österreichs U21 die EM-Endrunde.
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U21-Qualifikation

Trotz Tor-Spektakel – Österreich verpasst EM-Teilnahme

Österreichs U21 verpasst trotz eines 7:1-Sieges gegen Wales die Qualifikation für die Europameisterschaft. Die Schützenhilfe von Belgien blieb aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 20:22
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Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag der EM-Qualifikation war für Österreichs U21 klar: Die Österreicher benötigten gegen Wales ein Tor-Spektakel und gleichzeitig Schützenhilfe im Parallelspiel von Belgien gegen Dänemark – um in der Quali-Gruppe doch noch vorbei an den Dänen auf den zweiten Platz zu springen und sich für das Playoff zu qualifizieren.

Die eigene Hausaufgabe erledigte die heimische Auswahl zwar mit Bravour – gewann mit einem dominanten Auftritt gegen Wales mit 7:1. Dabei hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können. Doch die Schützenhilfe von Belgien blieb aus. Der Gruppenleader trennte sich gegen Dänemark mit einem torlosen Unentschieden. "Danish Dynamite" holte den benötigten Punkt und sorgte damit für das österreichische Aus.

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So bleibt das Team von Peter Perchtold in der Qualifikationsgruppe I mit 14 Punkten Dritter und verpasst die Teilnahme an der Europameisterschaft. Belgien qualifiziert sich als Gruppensieger mit 17 Punkten direkt für die Endrunde. Die zweitplatzierten Dänen (15 Punkte) müssen den Umweg über das Playoff nehmen.

Österreichs Schützenfest leitete Luca Weinhandel (3.) bereits nach wenigen Minuten ein. Sturm-Teamkollege Jacob Peter Hödl (20.), Italien-Legionär David Puczka (41.), Hertha-Profi Oluwaseun Adewumi (56.), Erik Konjzek (84.) und Jannik Schuster (86.) schossen die heimische Auswahl zum Sieg – den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Calum Agius. Teamkollege Noah Anyadike (56.) traf ins eigene Tor.

red,Akt. 06.10.2026, 20:35, 06.10.2026, 20:22
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