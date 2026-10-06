i Marko Arnautovic und David Alaba sind ziemlich beste Freunde. IMAGO/STEINSIEK.CH "Respektlos" Arnautovic verrät seine besten Mitspieler – Alaba fehlt Marko Arnautovic bastelt seine persönliche Traumelf – und übersieht dabei ausgerechnet einen seiner besten Freunde: David Alaba. Von Sport Heute 06.10.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Name hätte Marko Arnautovic eigentlich sofort einfallen müssen. Im Twitch-Livestream des deutschen Influencers "Marli" sollte der ÖFB-Rekordspieler seine beste Elf aus ehemaligen Mitspielern zusammenstellen. Ausgerechnet sein langjähriger Freund David Alaba fehlte zunächst.

Zeit zum Überlegen brauchte der österreichische Rekord-Teamspieler kaum. Die Defensive war von Mitspielern aus seinen zwei Stationen bei Inter Mailand dominiert. Im Tor entschied er sich für den Brasilianer Julio Cesar – davor nannte Arnautovic seine früheren Kollegen Maicon, Lucio und Alessandro Bastoni.

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Franzose vor Alaba

Auch für die Position des Linksverteidigers musste "Arnie" nicht lange überlegen und nannte Patrice Evra, mit dem er bei West Ham zusammenspielte. Da wurde "Marli" hellhörig. "Das ist respektlos gerade", warf er ein.

Arnautovic verstand zunächst überhaupt nicht, was gemeint war. "Warum?", fragte der 37-Jährige verwundert. Die Antwort bestand aus nur einem Wort: "David." Plötzlich dämmerte es Arnautovic.

"Wallah! Ich steh auf", reagierte er und deutete scherzhaft an, den Livestream nach seinem Fauxpas gleich verlassen zu wollen. "Oh mein Gott, ich habe ...", setzte der Angreifer von Roter Stern Belgrad an und schüttelte ungläubig den Kopf.

Alaba verdrängt Inter-Star

Seinen Fehler korrigierte Arnautovic schließlich doch noch. Alaba rückte in die Traumelf seines ÖFB-Kollegen – dafür musste ausgerechnet Inter-Verteidiger Bastoni seinen Platz räumen.

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Alaba blieb damit allerdings der einzige Österreicher in Arnautovics Auswahl. Und auch für einen anderen prominenten Namen fand sich kein Platz: Arnautovic stellte sich selbst nicht in seine Traumelf.