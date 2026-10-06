i Cristiano Ronaldo packt aus. IMAGO/NTB Das ganze XXL-Statement Ronaldo packt aus – die "Wahrheit" über Portugal-Zoff Cristiano Ronaldo lässt seiner Ankündigung Taten folgen. In einem Statement schreibt er die "Wahrheit" über den Streit mit Portugal-Trainer Jesus. Von Sport Heute 06.10.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt spricht Cristiano Ronaldo selbst: Nach Tagen voller Spekulationen über seinen Streit mit Portugal-Teamchef Jorge Jesus veröffentlicht der 41-Jährige ein langes Statement und schafft Klarheit über seine Zukunft im Nationalteam.

Zuletzt war sogar über einen möglichen Rücktritt Ronaldos spekuliert worden. Berichten zufolge soll das Verhältnis zu Jesus schwer belastet sein. Nun macht der Superstar deutlich: Seine Karriere für Portugal will er nicht einfach beenden.

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Aus dem ausführlichen Statement zitieren unter anderem die spanische "Marca" und Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Ronaldo spricht von "reinster Wahrheit"

Entscheidend ist dabei Ronaldos Botschaft über seine Zukunft in der Nationalmannschaft. Er ist körperlich bereit und spielberechtigt. Und: An einen Rücktritt denkt der Superstar keineswegs. Der Saudi-Profi will er weiterhin für sein Land auflaufen.

"Wenn ich also körperlich fit bin, für meinen Verein spiele – hoffentlich mit Toren –, nachdem ich die mir möglicherweise auferlegte Sperre abgesessen habe, werde ich, wie ich es bis heute immer getan habe, bereit sein, für unsere Nationalmannschaft anzutreten und zu gewinnen. Das ist, glaubt mir, die reinste Wahrheit."

Hier Ronaldos (übersetztes) Statement

"Wie versprochen habe ich mich entschlossen, aus erster Hand und direkt über die Umstände zu berichten, die die letzte Phase der Reise der Nationalmannschaft geprägt haben.

Nach der Weltmeisterschaft 2026 habe ich einen Brief an das portugiesische Volk verfasst, den ich noch immer aufbewahre und der die Worte enthält, die ich an sie richten möchte, wenn ich unsere Mannschaft endgültig verlasse. Am Ende des Turniers, auf dem Rückflug aus den Vereinigten Staaten, sprach mich der Verbandspräsident an und drängte mich, meine Entscheidung zum Rücktritt noch einmal zu überdenken, da der FPF sich wünschte, dass ich weitermache. Unmittelbar danach fragte er mich nach meiner Meinung zum Namen des derzeitigen Nationaltrainers, den er in Betracht zog, sowie zu weiteren Namen, die er mir jedoch nicht nannte.

Ich antwortete dem Verbandspräsidenten, dass dies meiner Meinung nach die richtige Wahl wäre. Als der derzeitige Nationaltrainer vorgestellt wurde, war ich daher wirklich zufrieden mit dieser Entscheidung. Es war die richtige Wahl, wie die Ergebnisse zeigen.

Ein paar Tage später erhielt ich eine erste Nachricht vom neuen Nationaltrainer, in der er mir mitteilte, dass er sich gerne persönlich mit mir treffen würde. Ich sagte zu, und wir vereinbarten einen Termin für das Ende meines Urlaubs.

Wir trafen uns in Football City, wo mein Verein sein Trainingslager zur Saisonvorbereitung abhielt. An diesem Tag sagte mir der Trainer, dass er auf mich zähle und dass meine Anwesenheit für sein Projekt unverzichtbar sei. Er legte mir sofort einen Plan für meinen Einsatz vor. Er sagte mir, dass ich das erste und das letzte Spiel bestreiten würde und dass er aus Gründen der körperlichen Vorbereitung pro Spiel stets drei oder vier Auswechslungen vornehmen würde.

In diesem Moment schlug er mir vor, nicht mit der Nationalmannschaft nach Norwegen und Dänemark zu reisen. Er schlug vor, dass ich das erste Spiel bestreiten und in Portugal bleiben sollte, um dann vor dem Spiel im Dragão-Stadion wieder zum Team zu stoßen.

Ich lehnte den Vorschlag sofort ab. Für mich war klar, dass ich ihn nicht akzeptieren konnte. Die Spiele im Ausland nicht zu bestreiten, bedeutete nicht, dass ich nicht Mannschaftskapitän sein würde. Dieses Privileg, in Portugal zu bleiben, wäre kein gutes Vorbild gewesen. Schließlich stimmte der Trainer meiner Einschätzung zu.

Am Tag des Spiels in Norwegen kam zur Mittagszeit ein Assistent des Nationaltrainers an den Tisch, an dem die Mannschaft zu Mittag aß, und teilte mir mit, dass der Trainer mit mir sprechen wolle. Zu meiner absoluten Überraschung fragte mich der Trainer, ob ich bereit wäre, 30 Minuten zu spielen. Ich war voll und ganz auf meine körperliche Erholung konzentriert, wie immer gut in die Mannschaft integriert und davon ausgegangen, dass ich an diesem Tag nicht spielen würde. Es gab kein Problem.

Diese Anfrage lag außerhalb meines Regenerations- und Trainingsplans, da ich erst am 4. im Dragão-Stadion spielen sollte, aber natürlich habe ich zugesagt. Er antwortete, ich müsse bereit sein, da ich 30 Minuten spielen würde."

Ronaldos Worte zum Portugal-Eklat

"Der Rest ist Geschichte. Ich habe mich ab der Halbzeit aufgewärmt, die Minuten verstreichen sehen, und man hat mich nicht eingewechselt. Der Trainer hatte sein Wort gebrochen.

Am Ende des Spiels wollte ich einfach nur, dass alles mit einem Sieg endet und dass ich allein sein kann. Ich bin nicht rübergegangen, um die Fans zu begrüßen. Ein Fehler, für den ich allein verantwortlich bin und der niemals hätte passieren dürfen. Ich entschuldige mich bei den Portugiesen, die uns dort so intensiv unterstützt haben, ich entschuldige mich bei den Fans, und ich entschuldige mich bei denen, die, ohne Portugiesen zu sein, dorthin gereist sind, um mich zu sehen, und die ich möglicherweise enttäuscht habe.

Achtundvierzig Stunden später führten wir ein Gespräch: ich, der Trainer und Simão Coutinho, da er unsere Gespräche im August mitverfolgt hatte. Es war ein tiefgründiger und sehr offener Moment, ohne Beschönigungen.

Wir waren uns einig, dass es nur einen Weg gab, diesen "Fall" abzuschließen: dass der Trainer das, was er mir gerade unter vier Augen gesagt hatte, in Anwesenheit von Simão Coutinho, aber im Presseraum wiederholen würde. Die Vereinbarung war einfach: Der Trainer würde die Pressekonferenz mit diesem Thema beginnen und versuchen, die Angelegenheit durch die Wahrheit aus der Welt zu schaffen. Er würde sagen, dass ich nie darum gebeten hätte, Spielzeit zu bekommen, dass es der Trainer und niemand anderes gewesen sei, der den Plan für dieses Trainingslager vorgeschlagen habe, und dass es ein Fehler gewesen sei, mich nur zum Aufwärmen aufzustellen, ohne mich dann spielen zu lassen, und dass ich es nicht tun würde, sollte so etwas noch einmal passieren.

Wir beendeten dieses Gespräch damit, dass der Trainer mich um eine Umarmung bat und mir versprach, bei der Pressekonferenz genau das zu sagen, was er mir gerade mitgeteilt hatte, und dass die Angelegenheit damit geklärt sei. Ich würde in Dänemark nicht spielen, wohl aber im Spiel gegen Dragão. All dies fand wie immer in Anwesenheit von Simão Coutinho statt.

Auf Wunsch des Trainers fand eine Videokonferenz zwischen ihm, Simão Coutinho und Tiago Craveiro statt, in der das Besprochene zusammengefasst wurde. Es wurde ein kurzes Dokument erstellt, das ich persönlich überprüft habe und das meines Wissens dem Trainer übergeben wurde, genau wie er es gewünscht hatte."

Das angesprochene Dokument

"Die Pressekonferenz verlief wie erwartet: Seine Haltung hatte nichts mit unserem Treffen zu tun; ich nahm Äußerungen und Aggressionen wahr, die ich für ungerechtfertigt halte – eine Haltung nach dem Motto 'Ich will, ich kann und ich bestimme', die er mir gegenüber zuvor noch nie gezeigt hatte, nicht einmal ansatzweise, unter vier Augen, am Tag zuvor." Die Notizen, die ich bestätigt habe, lauteten wie folgt: „Ich halte es für wichtig – weil es der Wahrheit entspricht –, einige Dinge zu klären, bevor ich über Dänemark spreche:‘

Die größten Dominatoren des Sports i ?

1. Ich habe Cristiano persönlich, ohne Einbeziehung anderer, einen Plan für seine diesjährige Saison in der Nationalmannschaft vorgeschlagen. Es war ein langes und sehr gutes Gespräch.

2. Ich weiß, wie sehr er für die Nationalmannschaft lebt und sie liebt und welche Bedeutung sie weltweit hat; außerdem kenne ich die Bedeutung und den positiven Einfluss, den er seit 24 Jahren in Folge auf die Nationalmannschaft hat.

3. Der Plan, den ich Cristiano vorgeschlagen habe, wurde angenommen.

4. Er hat meine Entscheidungen nie in Frage gestellt. Er war vorbildlich, loyal und professionell.

5. Das Spiel gegen Norwegen war nicht Teil des Plans, den ich für ihn entworfen hatte. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass er sich körperlich vom ersten Spiel erholt hatte, und ich warnte ihn, dass ich ihn möglicherweise einsetzen müsse. Cristiano stimmte zu.

6. Es war ein Fehler von mir, jemanden vom Kaliber eines Pelé oder Maradona aufwärmen zu lassen, nur um ihn dann doch nicht einzusetzen. Wenn es heute wäre, würde ich das nicht tun.

7. Abschließend: Ich möchte Cristiano in der Nationalmannschaft haben. "Eigentlich möchte ich ihn nicht nur ein bisschen, sondern sehr gerne. Zum Glück glaubt er auch an mich. Er hat bei Al Nassr an mich geglaubt und tut das auch hier."

8. Was das Nichtbegrüßen der Fans angeht: Darüber haben wir bereits gesprochen. Jemand, der mehr als 230 Länderspiele bestritten hat, bekommt von mir keine Lektionen in Sachen Liebe zu Portugal. Es war ein Moment der Frustration, der nichts ungeschehen macht. Er ist der Spieler, der die meisten Autogramme gibt, die meisten Selfies macht und den Fans die größte Zuneigung entgegenbringt. Wir sollten keine Probleme erfinden, wo keine sind. Wenn wir unzufrieden sind, reagieren wir. Das ist alles.

In keinem dieser Berichte hieß es daher, dass sich der Trainer bei mir entschuldigt hätte.

Ich beschloss, das Trainingslager zu verlassen, ohne auf ein weiteres gebrochenes Versprechen zu warten. Für mich bleibt die Wahrheit das Wichtigste in zwischenmenschlichen Beziehungen. Egal, wie sehr es wehtut, ich möchte, dass mir die Menschen die Wahrheit sagen."

Die Stunden nach dem Eklat

"Tatsächlich habe ich in einem Gespräch, das ich am Morgen dieser Pressekonferenz mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbands und dem Trainer geführt habe – was diese sicherlich bestätigen können –, noch einmal betont, dass sie mir einfach nur sagen müssten, wenn sie mich dort nicht haben wollten. Sie müssten nur ehrlich zu mir sein. Ich würde das akzeptieren und versprach, dass wir etwas Schönes auf die Beine stellen würden, wie ich es mir erträume, und niemand würde sich darüber aufregen.

„Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Sie antworteten einstimmig mit 'Nein'. Dass mein Platz in der Nationalmannschaft sei.

Niemals, zu keinem Zeitpunkt, habe ich mich in fast 25 Jahren meiner Karriere in irgendeine technische oder taktische Entscheidung eines Trainers oder Nationalmannschaftsleiters eingemischt. Ich akzeptiere, ob gut oder schlecht, was sie vorschlagen. Ich respektiere die Entscheidung, und wenn sie ihr Wort mir gegenüber brechen, habe ich das Gefühl, dass mein Platz nicht dort ist."

Ronaldos Entschuldigung

"Ich schulde auch meinen Teamkollegen in der Nationalmannschaft eine Entschuldigung dafür, dass ich das Trainingslager verlassen habe. Trotz des absoluten Mangels an Vertrauen in das Wort des Trainers – wie jeder, der diese Gespräche miterlebt hat, bezeugen kann – hätte ich das nicht tun sollen. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei mir."

Ich entschuldige mich noch einmal beim portugiesischen Volk, doch mein gebrochenes Wort hat mich zutiefst getroffen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Verbleib von diesem Moment an der Mannschaft nur schaden würde, und ich tat das, was ich immer gesagt hatte, dass ich tun würde, wenn ich mich nicht mehr nützlich fühlen würde: Ich packte meine Koffer und ging.

Die Konsequenzen meines Handelns müssen vom portugiesischen Fußballverband bewertet und geahndet werden. Ich bin der Meinung, dass die Strafe nicht gemildert werden sollte. Ich bin nicht irgendein Spieler; ich bin der Mannschaftskapitän, und das ist ein erschwerender Umstand. Ich habe mich bereits entschuldigt, aber ich weiß, dass Taten Konsequenzen haben müssen. Jeder im Fußball weiß wie ich, dass die Regeln unabhängig von der individuellen Position für alle gleich sind.

In diesem Zusammenhang habe ich viel über Abschiedsspiele gehört, dass ich einen würdigen Abschied brauche und dass der Verband mir diese Gelegenheit geben möchte. Ich habe im Leben gelernt – oft hungrig und ohne etwas zu essen –, dass niemand jemandem etwas umsonst gibt. Ich kann all meinen Fans, natürlich und vor allem dem portugiesischen Volk, versprechen, dass wir ein oder mehrere Abschiedsspiele bestreiten werden; dafür wird es Zeit geben.

Aber wenn ich an die Nationalmannschaft denke, dann denke ich vor allem an den Wettkampf. Das dachte ich auch an dem Tag, als ich die Nachricht vom Tod meines Vaters erhielt. Ich war mit unserer Nationalmannschaft im Trainingslager und beschloss, dort zu bleiben, bis das Spiel am nächsten Tag vorbei war. Für mein Land habe ich etwas getan, was ich für keinen Verein jemals tun würde.

Wenn ich also in guter körperlicher Verfassung bin, für meinen Verein spiele und hoffentlich Tore schieße, werde ich nach Ablauf meiner Sperre wie immer zur Verfügung stehen, um mit unserer Nationalmannschaft anzutreten und zu gewinnen.

Glaubt mir, das ist die reine Wahrheit."