i Mikel Merino drehte für Spanien das Spiel. IMAGO/Ball Raw Images England souverän Kroatien verliert nach 0:7-Blamage auch gegen Spanien Kroatien führte gegen Spanien, hielt lange mit und verlor dennoch. Der amtierende Weltmeister drehte die Partie und siegte spät. Von Sport Heute 06.10.2026, 22:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die kroatische Nationalmannschaft hat nach einer der größten Blamagen der Verbandsgeschichte auch gegen Spanien das Nachsehen. Das Team von Slaven Bilic kämpfte gegen den amtierenden Weltmeister in Split zwar tapfer, verlor durch einen Doppelpack von Mikel Merino (61., 89.) dennoch spät mit 1:2.

Im Vergleich zum katastrophalen Auftritt beim 0:7 gegen England zeigte sich die Mannschaft jedoch vor allem in der Defensive wieder konkurrenzfähig – nachdem die "Karierten" von Harry Kane und Co. noch in ihre Einzelteile zerlegt wurden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kroatien verlangt Spanien alles ab

Nach einem mutigen Start brachte Ivan Perisic (18.) Kroatien verdient in Führung. Danach übernahmen die Spanier die Spielkontrolle und kamen durch den eingewechselten Mikel Merino (61.) zum verdienten Ausgleich, der dann auch noch für den Siegtreffer (89.) sorgte. Die Gäste hatten zwar über 70 Prozent Ballbesitz, große Torchancen waren aber Mangelware – weil das Bilic-Team diszipliniert im tiefen Block verteidigte.

Kosovo gegen Österreich – die ÖFB-Noten i ?

Perisic (79.) hatte in der Schlussphase sogar die große Chance, für Kroatien die Führung zu erzielen. Der Außenbahnspieler kam aus elf Metern frei zum Abschluss, schoss aber mittig aufs Tor. Zwei Minuten später flog der 37-Jährige dann auch noch vom Platz und ermöglichte das spanische Powerplay in den Schlussminuten.

England souverän

Im Parallelspiel schlug England Tschechien klar mit 3:0. Harry Kane (40., 57.) und ein Eigentor von Verteidiger Vladimir Coufal sorgten für den ungefährdeten Sieg der "Three Lions".

Nach dem vierten Spieltag führt Spanien die Gruppe 3 der A-Liga mit einer weißen Weste an. Das Team von Luis de la Fuente hält nach vier Spielen bei starken zwölf Punkten. Die Engländer, die nur gegen den Weltmeister das Nachsehen hatten, folgen mit neun Punkten am zweiten Platz.