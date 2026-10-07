i Lionel Messi Reuters Letzter Team-Auftritt Tränen-Abschied! Argentinien legt sich Messi zu Füßen Lionel Messi hat zum letzten Mal das Trikot Argentiniens getragen. Beim emotionalen Abschied in Buenos Aires fließen beim Superstar die Tränen. Von Sport Heute 07.10.2026, 06:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein letztes Mal Lionel Messi für Argentinien! Im ausverkauften Monumental-Stadion von Buenos Aires wurde der 39-Jährige bei seinem Abschied aus der Nationalmannschaft von rund 85.000 Fans frenetisch gefeiert. Fangesänge, Feuerwerk und ein riesiges Trikot mit der Nummer 10 und der Aufschrift "Gracias" sorgten für Gänsehaut.

Schon vor dem Anpfiff gegen Benin wurde es emotional. Messi betrat gemeinsam mit seinen drei Söhnen Thiago, Mateo und Ciro den Rasen. Während der Nationalhymne kämpfte der Superstar mit den Tränen. Seine Frau Antonela Roccuzzo und Mutter Celia Cuccittini verfolgten den besonderen Moment von der Tribüne.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch sportlich bekam Messi seinen perfekten Abschied. Beim 3:0-Erfolg bereitete er die Treffer von Nicolas Otamendi und Nico Paz vor, ehe er in der 71. Minute per Elfmeter selbst noch einmal für Argentinien traf.

Kosovo gegen Österreich – die ÖFB-Noten i ?

"Jetzt bin ich hier am traurigsten Tag meiner Karriere", sagte Messi anschließend. Mehr als 20 Jahre lang sei es für ihn eine Ehre gewesen, das Trikot der "Albiceleste" zu tragen. Eigentlich hätte er gerne sein ganzes Leben für sein Land gespielt, nun sei aber der richtige Zeitpunkt für den Abschied gekommen.

Damit endet eine außergewöhnliche Länderspiel-Karriere, die 2005 mit einer Roten Karte nach nicht einmal einer Minute denkbar kurios begonnen hatte. Messi führte Argentinien später zu zwei Copa-America-Titeln und 2022 zum WM-Triumph. Nach 208 Länderspielen und 126 Toren verabschiedet sich der Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes nun von der internationalen Bühne.