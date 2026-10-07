i Jose Mourinho Reuters Stehen zum Verkauf Mourinho sortiert diese zwei Stars bei Real aus Bei Real Madrid drohen das vorzeitige Ende beim Klub. Unter Jose Mourinho haben Raul Asencio und Andriy Lunin einen schweren Stand. Von Sport Heute 07.10.2026, 09:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Real Madrid könnten sich in den kommenden Transferperioden zwei Abgänge anbahnen. Wie "The Athletic" berichtet, spielen Innenverteidiger Raul Asencio und Ersatzgoalie Andriy Lunin in den aktuellen Planungen von Trainer Jose Mourinho kaum eine Rolle. Beide warten in dieser Saison noch auf ihre ersten Einsatzminuten.

Besonders bitter läuft es für Asencio. Der 23-Jährige ist langfristig bis 2031 an die "Königlichen" gebunden, wird wegen eines Ermüdungsbruchs in den kommenden Monaten allerdings erneut ausfallen. Schon im vergangenen Transferfenster soll Real einen Verkauf des Spaniers in Betracht gezogen haben.

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Auch bei Lunin deutet wenig auf eine größere Rolle hin. Der Ukrainer kommt hinter Stammgoalie Thibaut Courtois nicht zum Zug und muss sich weiterhin mit dem Platz auf der Bank begnügen.

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Dabei besitzt auch Lunin einen langfristigen Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2030. Eine spätere Beförderung zum Nachfolger von Courtois gilt unter Mourinho laut dem Bericht derzeit allerdings als unwahrscheinlich.

Damit könnten trotz der langen Vertragslaufzeiten bei beiden Spielern die Zeichen auf Abschied stehen. Spätestens im nächsten Transferfenster dürfte ihre Zukunft bei Real wieder zum Thema werden.