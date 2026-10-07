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Lionel Messi und seine Familie
Lionel Messi und seine Familie
Reuters
Brisante Szene

Darum buhten 85.000 Fans bei Messis Team-Abschied

Gänsehaut bei Lionel Messis großem Abschied! Eine Werbeaktion sorgte bei den 85.000 Fans aber für einen Moment des Ärgers.
Sport Heute
Von Sport Heute
07.10.2026, 09:23
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Beim letzten Länderspiel von Lionel Messi wurde im Monumental-Stadion von Buenos Aires noch einmal groß aufgefahren. Neben Fangesängen und Feuerwerk sollte auch eine Drohnen-Show den argentinischen Superstar gebührend verabschieden. Doch ausgerechnet dabei kam es zum Aufreger des Abends.

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Bevor am Nachthimmel die Messi gewidmeten Motive erschienen, formten die Drohnen zunächst das Logo von "Sancor Seguros", dem Hauptsponsor der Veranstaltung. Das kam bei den 85.000 Zuschauern überhaupt nicht gut an. Lautstarke Pfiffe und Buhrufe waren die Folge.

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Auch in den sozialen Netzwerken sorgte die Werbung mitten im emotionalen Höhepunkt der Show für Kritik. "Schämt euch!", wetterte etwa ein User gegen das Versicherungsunternehmen. Zahlreiche Fans zeigten sich verärgert über den Zeitpunkt der Werbeaktion.

Sportlich verlief der Abend für Messi dagegen wie im Märchen. Beim 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Benin erzielte der 39-Jährige selbst einen Treffer und bereitete die beiden weiteren Tore vor.

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Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Nationalteam verabschiedete sich Messi damit von der "Albiceleste". Der kurze Werbe-Aufreger konnte die große Abschiedsparty letztlich nicht trüben.

red,Akt. 07.10.2026, 11:14, 07.10.2026, 09:23

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