i Torschütze gegen den Kosovo: Christoph Lang APA-Images / AFP / ARMEND NIMANI Die Besten der XXL-Pause Noten der "Heute"-Leser – die ÖFB-Stars im Ranking Das ÖFB-Team blieb in vier Nations-League-Spielen ungeschlagen. Welche Stars den "Heute"-Lesern am besten gefallen haben. Von Sport Heute 07.10.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Siege, zwei Unentschieden! Österreich liegt nach den vier Nations-League-Hits der XXL-Länderspielpause auf Kurs in Richtung Aufstieg. Die Truppe von Ralf Rangnick gewann zuerst daheim gegen Israel (3:1) und den Kosovo (3:1), spielte in Irland (2:2) und im Kosovo (1:1) jeweils nach Rückstand Remis.

Das ÖFB-Team führt damit die Gruppe B3 drei Punkte vor Irland an. Im November folgen noch die Kracher gegen Irland (14.11. in Linz) und Israel (17.11. in Debrecen).

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Kosovo gegen Österreich – die ÖFB-Noten i ?

Rangnick setzte im ersten Lehrgang nach der durchwachsenen WM im Sommer auf einen gänzlich veränderten Kader. Drei verschiedene Goalies, insgesamt 27 verschiedene Spieler kamen in den vier Partien zum Einsatz. Nicht dabei: Die Superstars Marko Arnautovic (Rücktritt), Marcel Sabitzer (Teampause) und David Alaba (erst jüngst mit Udine einen neuen Klub gefunden, nicht matchfit).

Welche Spieler haben am meisten überzeugt? Die "Heute"-Leser haben abgestimmt. Wir haben euch nach jedem Spiel nach euren Schulnoten für die Teamkicker gefragt. Aus den Durchschnittswerten haben wir das Ranking der Stärksten in den ersten vier Nations-League-Spielen erstellt – mit einigen Überraschungen weit oben in der Liste!

Die besten Durchschnitts-Noten in der Nations League

1. Christian Zawieschitzky – ø 1,67 bei 1 Spiel

2. Kevin Danso – ø 1,74 bei 3 Spielen

3. Paul Wanner – ø 1,76 bei 2 Spielen

4. Xaver Schlager – ø 1,88 bei 4 Spielen

5. Alexander Schlager – ø 1,93 bei 2 Spielen

6. Florian Wiegele – ø 2,04 bei 1 Spiel

7. Sasa Kalajdzic – ø 2,10 bei 4 Spielen

8. Junior Adamu – ø 2,12 bei 1 Spiel

9. Nikolas Veratschnig – ø 2,16 bei 1 Spiel

10. David Affengruber – ø 2,25 bei 2 Spielen

11. Christoph Lang – ø 2,27 bei 2 Spielen

12. Alexander Prass – ø 2,33 bei 3 Spielen

13. Patrick Wimmer – ø 2,36 bei 4 Spielen

14. Phillipp Mwene – ø 2,41 bei 2 Spielen

15. Stefan Posch – ø 2,46 bei 3 Spielen

16. Konrad Laimer – ø 2,49 bei 2 Spielen

17. Romano Schmid – ø 2,55 bei 4 Spielen

18. Carney Chukwuemeka – ø 2,63 bei 3 Spielen

19. Maximilian Wöber – ø 2,65 bei 3 Spielen

20. Michael Gregoritsch – ø 2,67 bei 3 Spielen

21. Sascha Horvath – ø 2,70 bei 1 Spiel

22. Nicolas Seiwald – ø 2,71 bei 4 Spielen

23. Philipp Lienhart – ø 2,75 bei 2 Spielen

24. Vasilije Markovic – ø 2,78 bei 1 Spiel

25. Marco Friedl – ø 2,82 bei 1 Spiel

26. Felix Bacher – ø 2,85 bei 1 Spiel

27. Marco Grüll – ø 2,86 bei 2 Spielen

Besonders auffällig: Ob viele, wenige oder nur Kurzeinsätze – keiner der 27 Spieler hat euch in den vergangenen vier Länderspielen enttäuscht. Keiner weist eine Durchschnittsnote von drei oder höher auf. Damit muss Rangnick auch keine Nachprüfungen verteilen.