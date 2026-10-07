Noten der "Heute"-Leser – die ÖFB-Stars im Ranking

Zwei Siege, zwei Unentschieden! Österreich liegt nach den vier Nations-League-Hits der XXL-Länderspielpause auf Kurs in Richtung Aufstieg. Die Truppe von Ralf Rangnick gewann zuerst daheim gegen Israel (3:1) und den Kosovo (3:1), spielte in Irland (2:2) und im Kosovo (1:1) jeweils nach Rückstand Remis.
Das ÖFB-Team führt damit die Gruppe B3 drei Punkte vor Irland an. Im November folgen noch die Kracher gegen Irland (14.11. in Linz) und Israel (17.11. in Debrecen).
Rangnick setzte im ersten Lehrgang nach der durchwachsenen WM im Sommer auf einen gänzlich veränderten Kader. Drei verschiedene Goalies, insgesamt 27 verschiedene Spieler kamen in den vier Partien zum Einsatz. Nicht dabei: Die Superstars Marko Arnautovic (Rücktritt), Marcel Sabitzer (Teampause) und David Alaba (erst jüngst mit Udine einen neuen Klub gefunden, nicht matchfit).
Welche Spieler haben am meisten überzeugt? Die "Heute"-Leser haben abgestimmt. Wir haben euch nach jedem Spiel nach euren Schulnoten für die Teamkicker gefragt. Aus den Durchschnittswerten haben wir das Ranking der Stärksten in den ersten vier Nations-League-Spielen erstellt – mit einigen Überraschungen weit oben in der Liste!
1. Christian Zawieschitzky – ø 1,67 bei 1 Spiel
2. Kevin Danso – ø 1,74 bei 3 Spielen
3. Paul Wanner – ø 1,76 bei 2 Spielen
4. Xaver Schlager – ø 1,88 bei 4 Spielen
5. Alexander Schlager – ø 1,93 bei 2 Spielen
6. Florian Wiegele – ø 2,04 bei 1 Spiel
7. Sasa Kalajdzic – ø 2,10 bei 4 Spielen
8. Junior Adamu – ø 2,12 bei 1 Spiel
9. Nikolas Veratschnig – ø 2,16 bei 1 Spiel
10. David Affengruber – ø 2,25 bei 2 Spielen
11. Christoph Lang – ø 2,27 bei 2 Spielen
12. Alexander Prass – ø 2,33 bei 3 Spielen
13. Patrick Wimmer – ø 2,36 bei 4 Spielen
14. Phillipp Mwene – ø 2,41 bei 2 Spielen
15. Stefan Posch – ø 2,46 bei 3 Spielen
16. Konrad Laimer – ø 2,49 bei 2 Spielen
17. Romano Schmid – ø 2,55 bei 4 Spielen
18. Carney Chukwuemeka – ø 2,63 bei 3 Spielen
19. Maximilian Wöber – ø 2,65 bei 3 Spielen
20. Michael Gregoritsch – ø 2,67 bei 3 Spielen
21. Sascha Horvath – ø 2,70 bei 1 Spiel
22. Nicolas Seiwald – ø 2,71 bei 4 Spielen
23. Philipp Lienhart – ø 2,75 bei 2 Spielen
24. Vasilije Markovic – ø 2,78 bei 1 Spiel
25. Marco Friedl – ø 2,82 bei 1 Spiel
26. Felix Bacher – ø 2,85 bei 1 Spiel
27. Marco Grüll – ø 2,86 bei 2 Spielen
Besonders auffällig: Ob viele, wenige oder nur Kurzeinsätze – keiner der 27 Spieler hat euch in den vergangenen vier Länderspielen enttäuscht. Keiner weist eine Durchschnittsnote von drei oder höher auf. Damit muss Rangnick auch keine Nachprüfungen verteilen.