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Carsten Jancker kehrt nach Klagenfurt zurück
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Vorgänger ist überrascht

Trainer-Hammer! Carsten Jancker zurück in Österreich

Carsten Jancker ist zurück auf der Trainerbank von Austria Klagenfurt. Der Deutsche übernimmt die Kärntner erneut als Chefcoach.
Sport Heute
Von Sport Heute
07.10.2026, 13:36
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Austria Klagenfurt setzt ab sofort wieder auf Carsten Jancker. Der Regionalligist bestätigte am Mittwoch die Rückkehr des 52-Jährigen, der bereits ein Jahr nach seinem letzten Engagement bei den Kärntnern wieder übernimmt. Noch am selben Tag soll Jancker erstmals das Training leiten.

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Für den ehemaligen Bayern- und Rapid-Stürmer ist es die nächste Station im österreichischen Fußball. In der vergangenen Saison betreute Jancker den ASKÖ Oedt in der Regionalliga. Zuvor arbeitete er unter anderem als Cheftrainer in Leoben, Marchfeld und Horn.

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Mit seiner Rückkehr endet gleichzeitig die Amtszeit von Slobodan Grubor. Der 58-Jährige hatte Klagenfurt erst im Jänner 2026 übernommen und muss trotz Tabellenplatz zwei gehen. Nach zehn Runden beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Velden lediglich drei Punkte, allerdings verlor die Austria zuletzt zweimal in Folge.

Für Grubor kommt die Entscheidung unerwartet. "Für mich ist es überraschend – wir haben immer alles gegeben", sagte er gegenüber der "Krone". Geschäftsführer Zeljko Karajica bedankte sich in der Klub-Mitteilung für Grubors Arbeit und seinen Einsatz.

Jancker trifft in Klagenfurt auf einen alten Bekannten. Präsident Helmut Kaltenegger war bereits während seiner Zeit in Leoben sowie bei seinem vorherigen Engagement bei der Austria als Sponsor involviert. Nun soll Jancker die Kärntner zurück auf Erfolgskurs und im Aufstiegsrennen halten.

red,07.10.2026, 13:36
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