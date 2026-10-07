i Johannes Hoff Thorup leistet aktuell gute Arbeit. GEPA pictures Klartext von Hoff Thorup Neuer Vertrag für Rapid-Coach? "Reden nicht darüber" Rapid surft auf der Erfolgswelle – auch dank Trainer Johannes Hoff Thorup. Aber: Eine Vertragsverlängerung ist dennoch (vorerst) kein Thema. Von Sport Heute 07.10.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 33 Spielen sitzt Johannes Hoff Thorup bei Rapid auf der Trainerbank. Doch wie lange noch? Der Vertrag des Dänen läuft am Ende der Saison aus. Eine Verlängerung wäre angesichts der aktuellen Leistungen naheliegend. "Wir sprechen im Moment nicht darüber", lässt der 37-Jährige gegenüber "Tipsbladet", einem Sportmedium aus seiner Heimat, aufhorchen.

Das bedeutet freilich nicht, dass sich die Wege im Sommer trennen. "Ich denke, es wird erst nach Weihnachten relevant, da es viel zu klären gab. Der Vertrag enthält außerdem Klauseln, die eine Verlängerung um ein Jahr ermöglichen", erklärt Hoff Thorup. "Es gibt einige Ziele, die erreicht werden müssen und die durchaus realistisch erscheinen. Möglicherweise ist das Gespräch dann überflüssig, da sich der Vertrag automatisch verlängert."

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Die Hütteldorfer sind in der Bundesliga Spitzenreiter, der Punkteschnitt unter Hoff Thorup liegt bei 1,79. "Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial, aber insgesamt läuft es gut. Wir spielen immer mehr, wie es mir gefällt."

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Für Rapid geht es nach der XXL-Länderspielpause am Sonntag (17 Uhr) auswärts bei Meister LASK weiter. Mit einem Sieg käme man dem Traum vom ersten Titel seit 2008 einen Schritt näher. "Wir würden gerne ganz oben mitspielen, aber realistisch gesehen ist alles unter den ersten Drei in Ordnung", erklärt der grün-weiße Trainer. "Fakt ist, dass Salzburg drei- bis viermal so viel Geld hat wie die anderen Vereine in Österreich und deshalb immer der Favorit sein wird."