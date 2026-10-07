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Weltmeister führt Ranking an

ÖFB-Team klettert in der Weltrangliste nach oben

Das ÖFB-Team kann nach den ersten Nations-League-Spielen über einen Aufstieg in der Weltrangliste jubeln.
Sport Heute
Von Sport Heute
07.10.2026, 15:41
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Das ÖFB-Nationalteam macht in der FIFA-Weltrangliste einen Platz gut. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick verbessert sich bei der jüngsten Aktualisierung von Rang 23 auf Platz 22.

Damit zieht Österreich an WM-Teilnehmer Iran vorbei. Zwei Monate nach der letzten Veröffentlichung des Rankings geht es für Rot-Weiß-Rot somit wieder leicht nach oben.

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Auch innerhalb der Top Ten gibt es Veränderungen. Portugal verbessert sich um zwei Positionen und liegt nun auf Rang fünf. Brasilien rutscht auf Platz sechs zurück, Marokko folgt auf Rang sieben.

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An der Spitze bleibt hingegen alles beim Alten. Spanien führt die FIFA-Weltrangliste weiterhin vor Argentinien, Frankreich und England an.

    Den größten Sprung nach vorne macht diesmal Ruanda. Die Afrikaner gewinnen acht Plätze und stehen nun auf Rang 119. In die andere Richtung geht es für Sierra Leone: Mit einem Minus von acht Positionen fällt das Team auf Platz 130 zurück.

    red,07.10.2026, 15:41
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