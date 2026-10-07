i Jonas Wendlinger im Jahr 2024. GEPA pictures Scheibe eingeschlagen Auto aufgebrochen! Diebstahl-Drama um ÖFB-Legionär Das Auto von ÖFB-Legionär Jonas Wendlinger wurde in Leipzig aufgebrochen, dabei wurde ihm sein Rucksack gestohlen. Von Sport Heute 07.10.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Legionär Jonas Wendlinger hat nur wenige Wochen nach seinem Wechsel nach Deutschland eine unangenehme Erfahrung gemacht. In Leipzig wurde das Auto des österreichischen Torhüters aufgebrochen und ein Rucksack samt Kopfhörern gestohlen.

Der 26-jährige Österreicher, der seit diesem Sommer beim deutschen Regionalligisten Lok Leipzig unter Vertrag steht, erzählte im klubeigenen Podcast von dem Vorfall. Wendlinger hatte während eines Hotelaufenthalts sein Auto auf der Straße abgestellt.

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"Das konnte ich eigentlich gar nicht gebrauchen, weil ich noch einiges anderes zu tun hatte", schildert Wendlinger. "Ich war im Hotel für zwei, drei Nächte und hatte mein Auto an der Straße geparkt. Am Morgen, als ich zum Frühstück gegangen bin, sprach mich eine Angestellte des Hotels an, dass sie glaube, dass in mein Auto eingebrochen wurde."

Der Salzburger eilte daraufhin zu seinem Wagen und entdeckte die eingeschlagene Scheibe. Besonders kurios: Von zahlreichen geparkten Autos hatte es ausgerechnet seinen Wagen erwischt.

"In einer Reihe standen vielleicht 30 Autos und bei meinem wurde die Scheibe eingeschlagen", erzählt der Österreicher. "Das war um 8 Uhr morgens nicht ganz so toll und irgendwie seltsam."

Große Beute machten die Täter allerdings nicht. Zwei Jacken und eine Sonnenbrille blieben im Auto. Gestohlen wurde lediglich Wendlingers Rucksack von Lok Leipzig, in dem sich auch seine Bose-Kopfhörer befanden.

Der ÖFB-Legionär nimmt den Vorfall trotz allem mit einer Portion Humor: "Es wurde aber nur der Lok-Rucksack geklaut, auf den offenbar jemand scharf war. Da waren dann noch meine Bose-Kopfhörer drin. Ansonsten fehlt mir nichts. Also, falls den jemand zurückgeben möchte, das kann man gern machen."