i Cristiano Ronaldo und Leo Messi. IMAGO/Anadolu Agency Nach Rücktritt "All meinen Respekt" – Ronaldo zieht vor Messi den Hut Nach Lionel Messis letztem Spiel für Argentinien meldet sich auch Cristiano Ronaldo zu Wort. Der Portugiese zollt seinem langjährigen Rivalen Respekt. Von Sport Heute 07.10.2026, 21:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Lionel Messis Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft hat sich auch sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo zu Wort gemeldet. Der Portugiese würdigte die außergewöhnliche Karriere des Weltmeisters mit einer persönlichen Botschaft.

Messi absolvierte beim 3:0-Erfolg gegen Benin sein letztes Spiel im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft. Nach der Partie verabschiedete sich der 39-Jährige emotional von den Fans.

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Unter einem Beitrag Messis meldete sich schließlich auch Ronaldo. Über viele Jahre hatten die beiden Superstars den Weltfußball geprägt und sich zahlreiche Duelle um die größten Titel und individuellen Auszeichnungen geliefert.

"Leo, so viele Jahre, in denen du dein Land verteidigst und eine Geschichte, die für immer andauern wird. All mein Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung", schrieb Ronaldo.