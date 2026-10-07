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Timo Hildebrand ging unter die Schausteller.
Timo Hildebrand ging unter die Schausteller.
IMAGO/Pressefoto Baumann
Hildebrand als Leiche

Krimi um Tormann: "Offensichtlich wurde er erschlagen"

Timo Hildebrand erfreut sich im echten Leben bester Gesundheit. Vor der Kamera erging es dem Ex-Keeper weniger gut – er spielt im ZDF eine Leiche.
Sport Heute
Von Sport Heute
07.10.2026, 20:28
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Schauspieldebüt von Timo Hildebrand! Der ehemalige DFB-Teamtormann, der 296 Spiele für Stuttgart bestritten hat, taucht in der ZDF-Krimiserie "Soko Stuttgart" auf.

Völlig aggressiv – hier ist ÖFB-Team Erster in Europa

Der 47-Jährige spielt den ehemaligen Fußballprofi Chris Aigner, der nach einer Feier tot aufgefunden wird. "Offensichtlich wurde er erschlagen", heißt es in der Ankündigung des TV-Senders.

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    Am 22. Oktober wird die Folge "Das Wunder von Zechingen" um 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Im Streamingportal ist die Folge sogar schon eine Woche vorher ab dem 15. Oktober zu sehen.

    Hildebrand holte mit Stuttgart 2006/07 den Meistertitel. Ein Jahr später eroberte er mit Valencia den spanischen Pokal.

    red,07.10.2026, 20:28
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