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FIFA-Präsident Gianni Infantino.
FIFA-Präsident Gianni Infantino.
IMAGO/ZUMA Press
Erster Gegenkandidat

Infantino-Konkurrent – Ex-Star will FIFA-Boss werden

Gianni Infantino bekommt einen Herausforderer. Ein ehemaliger Nationalspieler möchte den Schweizer an der Spitze der FIFA ablösen.
Sport Heute
Von Sport Heute
08.10.2026, 07:30
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FIFA-Präsident Gianni Infantino bekommt Konkurrenz aus der eigenen Heimat: Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Ramon Vega will den mächtigsten Posten im Weltfußball übernehmen.

Der 55-Jährige kündigte am Mittwoch offiziell seine Kandidatur für die FIFA-Präsidentschaft an. Bei der Wahl im März 2027 will er gegen seinen Landsmann Infantino antreten.

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Damit ist Vega der erste Kandidat, der öffentlich angekündigt hat, den amtierenden FIFA-Boss herausfordern zu wollen.

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Vega wollte schon früher FIFA-Boss werden

Für den ehemaligen Teamspieler ist es nicht der erste Anlauf. Bereits in der Vergangenheit hatte Vega mehrfach Interesse am Präsidentenamt bekundet, zuletzt im Jahr 2022. Ob es diesmal tatsächlich zu einem Duell mit Infantino kommt, ist allerdings noch offen.

Fünf Verbände müssen ihn unterstützen

Damit Vega offiziell zur Wahl antreten darf, benötigt er die Unterstützung von mindestens fünf der insgesamt 211 FIFA-Mitgliedsverbände. Diese hat der Schweizer bislang noch nicht vorgelegt. Erst wenn er die erforderlichen Nominierungen erhält, kann er Infantino bei der Präsidentenwahl im März 2027 tatsächlich herausfordern.

red,08.10.2026, 07:30
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