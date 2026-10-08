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ÖFB-Star David Alaba heuert in der Serie A an.
ÖFB-Star David Alaba heuert in der Serie A an.
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ÖFB-Star erklärt Rolle

Alaba hat neuen Klub – er wird zum "großen Bruder"

David Alaba hat nach langer Klubsuche seinen neuen Verein gefunden. Ihm kommt bei Udinese Calcio eine ganz besondere Rolle zu.
Sport Heute
Von Sport Heute
08.10.2026, 09:09
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David Alaba ist bereit für sein neues Abenteuer bei Udinese Calcio. Bei seiner Präsentation verriet Österreichs Fußball-Star am Dienstag, auf welcher Position er beim Serie-A-Klub am liebsten spielen möchte. Gleichzeitig soll der 34-Jährige eine ganz besondere Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen.

"In den letzten Jahren habe ich hauptsächlich als Innenverteidiger gespielt und ich denke, dass dies die Position ist, auf der ich meine Stärken am besten zur Geltung bringen kann", stellte Alaba klar. Auch mit Trainer Kosta Runjaic habe er in den vergangenen Wochen über seine Rolle gesprochen.

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Festnageln lassen will sich der langjährige ÖFB-Kapitän allerdings nicht. Alaba betonte seine Vielseitigkeit und erklärte, bei Bedarf auch auf anderen Positionen – etwa im Mittelfeld – auflaufen zu können. Entscheidend sei für ihn: "Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen."

Alaba ist der "große Bruder"

Dabei soll Alaba beim Tabellen-13. der Serie A nicht nur sportlich vorangehen. Mit seiner enormen Erfahrung aus seiner Zeit bei Bayern München, Real Madrid und im ÖFB-Nationalteam soll er auch den jungen Spielern eine Stütze sein. "Es ist nicht das erste Mal in meiner Karriere, dass ich die Rolle des ,großen Bruders' einnehme", sagte Alaba.

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"Ich bin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt", sagte er weiter. Und betonte: "Ich weiß, welche Qualitäten ich habe und welche Erfahrung ich einbringen kann. Diese möchte ich der Mannschaft zur Verfügung stellen."

Für seinen ersten Einsatz sieht sich Alaba jedenfalls gerüstet. Nach seinem Einstieg ins Mannschaftstraining fühlt sich der Verteidiger fit. "Ich bin bereit und fühle mich sehr gut", sagt er. Das Debüt könnte es bereits am kommenden Montag geben, da gastiert Udine beim FC Torino.

red,08.10.2026, 09:09
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