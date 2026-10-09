i Toni Kroos IMAGO/Anadolu Agency Große Pläne Ehemaliger Real-Star vor Comeback als Trainer Als Spieler gewann Toni Kroos nahezu alles, was es zu gewinnen gibt. Jetzt will der ehemalige Real-Madrid-Star seine Trainerkarriere starten. Von Sport Heute 09.10.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über knapp zwei Jahrzehnte zog Toni Kroos bei Bayern München und Real Madrid die Fäden im Mittelfeld, gewann sechs Mal die Champions League und krönte sich 2014 mit Deutschland zum Weltmeister. Jetzt will der 36-Jährige offenbar auf die große Fußball-Bühne zurückkehren – allerdings in einer völlig neuen Rolle.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, hat sich Kroos beim spanischen Fußballverband für einen Profitrainer-Lehrgang angemeldet. Der frühere Mittelfeld-Regisseur will damit den Grundstein für eine Karriere an der Seitenlinie legen.

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Kroos denkt um

Dabei hatte der ehemalige deutsche Teamspieler nach seinem Karriereende zunächst andere Pläne. Noch 2024 erklärte er, dass er "aktuell" nicht ins Trainergeschäft einsteigen wolle. Ganz ausschließen wollte er eine Zukunft als Coach allerdings nie. Im Gespräch mit dem "Focus" meinte Kroos damals, "dass ich für den Trainerjob ein bisschen was mitbringen würde".

Nun scheint der sechsfache Champions-League-Sieger seine Möglichkeiten ausloten zu wollen. Sollte er die Ausbildung erfolgreich abschließen und die entsprechende Trainerlizenz erhalten, könnte er künftig auch Profimannschaften betreuen.

Rückkehr zu Real Madrid?

Besonders spannend wäre eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid. Bei den Königlichen genoss Kroos über Jahre hinweg einen herausragenden Ruf, zwischen 2014 und 2024 gehörte er zu den wichtigsten Spielern des Klubs.

Auch nach seinem Karriereende blieb der Deutsche der spanischen Hauptstadt treu. Mit seiner "Toni Kroos Academy" gründete er in Madrid eine eigene Fußballakademie für Nachwuchstalente.

Dass ehemalige Weltklasse-Spieler später als Trainer erfolgreich werden können, bewies bei Real bereits Zinedine Zidane. Auch Xabi Alonso und Xavi wagten nach ihrer aktiven Karriere den Schritt an die Seitenlinie.

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Real kämpft mit Problemen

Aktuell steht bei Real Madrid José Mourinho an der Seitenlinie. Der Portugiese kehrte nach seiner ersten Amtszeit von 2010 bis 2013 zu den Königlichen zurück, erwischte bislang allerdings keinen optimalen Saisonstart.

Nach zwei Niederlagen in den ersten sieben Ligaspielen liegt Real nur auf Rang vier. Erzrivale Barcelona hat an der Tabellenspitze bereits sechs Punkte Vorsprung.