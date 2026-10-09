i Der ORF zeigt am Sonntag das Schlagerspiel der Bundesliga live im 'TV. GEPA pictures Fußballfans aufgepasst Bundesliga-Schlager läuft am Sonntag live im Free-TV Fußballfans aufgepasst! An diesem Wochenende läuft das Schlagerspiel der österreichischen Bundesliga im Free-TV. Von Sport Heute 09.10.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Länderspielpause ist für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft zu Ende. Das ÖFB-Team hält in der Nations League bei acht Punkten aus vier Spielen und führt die Gruppe B3 deutlich an. Der Aufstieg ist in Griffweite.

Nun geht es aber mit dem Ligabetrieb weiter. Am kommenden Wochenende folgt in der österreichischen Bundesliga die achte Runde. Gespielt wird am Samstag und am Sonntag.

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Dabei werden die Augen der heimischen Fußballfans vor allem auf einen Schlager gerichtet sein. Meister LASK empfängt am Sonntagnachmittag im Topspiel der Liga nämlich den aktuellen Tabellenführer Rapid. Anstoß in der Raiffeisen Arena ist um 17 Uhr.

Und genau dieses Spiel läuft auch im Free-TV, frei empfangbar für die heimischen Fußballfans. Der ORF überträgt das Topspiel nämlich live auf ORF1 und im Stream auf ORF ON.

Der öffentlich-rechtliche Sender sicherte sich die Übertragungsrechte an vier Spielen pro Saison bis zur Saison 2030/31. Es ist die erste Partie der laufenden Spielzeit, die vom ORF in voller Länge gezeigt wird. Pay-TV-Sender Sky zeigt ohnehin jede Bundesliga-Begegnung in voller Länge.

Nach dem Spiel am Sonntag folgt im ORF die Bundesliga-Highlight-Sendung mit Zusammenfassungen der anderen Bundesliga-Spiele, davor ist Formel-1-Grand-Prix von Singapur mit Start um 14 Uhr im ORF zu sehen.