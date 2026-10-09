i Österreichs Torfrau Mariella El Sherif. Gepa, Screenshot Torfrau eingesprüht Gelsen-Plage bei ÖFB-Spiel in der WM-Quali Kuriose Szene während des Play-off-Spiels der WM-Qualifikation zwischen Österreich und dem Kosovo. Eine Spielerin brauchte das Gelsenspray. Von Sport Heute 09.10.2026, 18:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Weg zur erstmaligen Qualifikation für eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen muss Österreichs Nationalteam zwei Play-off-Runden überstehen. Zunächst kämpft die ÖFB-Elf gegen den Kosovo. Und Torfrau Mariella El Sherif offenbar gegen besonders lästige Biester.

Denn während der ersten Spielhälfte war die rot-weiß-rote Torfrau an die Seitenlinie gelaufen. Zunächst sah es so aus, als müsste sich die Teamspielerin behandeln lassen. Doch weit gefehlt. Ein Betreuer zückte schnell einen Gelsenspray und sprühte die Flüssigkeit auf das Trikot der ÖFB-Teamtorfrau.

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Die kuriose Szene hatten die TV-Kameras eingefangen. Die Bilder waren während der Liveübertragung zu sehen gewesen. El Sherif nutzte für das Einsprühen mit dem Spray die Pause nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer durch Louise Schöffel in der 37. Spielminute.

Der Betreuer sprühte jedenfalls das Trikot der Torfrau großflächig ein, genauso wie El Sherifs Beine. Sie sprintete danach schnell wieder zurück in ihr Tor. "Die Viecher sind so lästig hier", schmunzelte auch ORF-Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch während der Liveübertragung. In der Halbzeitpause einige Minuten später wurde beim Gelsenschutz wohl großflächig nachgelegt.