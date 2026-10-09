i Die Vienna b ejubelt den Sieg gegen SKN St. Pölten. GEPA pictures Punktegleich vorne Vienna nützt mit 3:1-Sieg Patzer von Blau-Weiß Linz Die Vienna eilt in der 2. Liga von Sieg zu Sieg. Mit dem 3:1 gegen St. Pölten nützten die Döblinger einen Patzer von Blau-Weiß Linz, schlossen auf. Von Sport Heute 09.10.2026, 22:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna mischt ganz vorne mit! Die Döblinger feierten am Freitagabend in der 2. Liga einen 3:1-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten und zogen damit nach Punkten mit Tabellenführer Blau-Weiß Linz gleich.

Auf der Hohen Warte erwischten die Wiener einen Traumstart. Youssouf Soukouna traf bereits in der dritten Minute zur Führung. Kurz vor der Pause brachte ein Eigentor von Philipp Breit (39.) die Gäste allerdings zurück ins Spiel.

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Nach dem Seitenwechsel schlug die Vienna eiskalt zu. Tobias Anselm stellte in der 63. Minute auf 2:1, nur zwei Minuten später erhöhte Bernhard Zimmermann auf 3:1. Damit war der fünfte Sieg in Serie perfekt.

Zusätzlichen Grund zum Jubeln lieferte Amstetten. Die Niederösterreicher trotzten Spitzenreiter Blau-Weiß Linz ein 1:1 ab. Romeo Vucic hatte die Linzer in Führung gebracht (41.), David Peham glich in der 76. Minute aus. Beide Teams halten somit bei 19 Punkten aus acht Spielen, Blau-Weiß liegt noch an der Tabellenspitze. Amstetten ist Vierter und St. Pölten auf Rang zwölf abgerutscht.

Auch die Young Violets der Wiener Austria jubelten: Die Veilchen-Talente gewannen dank Bruno Jerabek (13.) bei Schlusslicht Kapfenberg mit 1:0 und kletterten auf Tabellenplatz drei.