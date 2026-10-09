i Vincenzo Montella muss als Türkei-Teamchef gehen. IMAGO/IPA Sport Pleiten-Serie Null Punkte – Trainer-Knall in der Türkei ist perfekt Das hat sich mehr als nur abgezeichnet. Die Türkei hat sich von Nationaltrainer Vincenzo Montella getrennt. Es setzte sechs Pleiten in sieben Spielen. Von Sport Heute 09.10.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Die Türkei zieht nach einer sportlichen Pleitenserie die Reißleine und trennt sich von Teamchef Vincenzo Montella. Der 52-jährige Italiener muss nach vier Niederlagen in der Nations League seinen Posten räumen. Inklusive WM setzte es sechs Pleiten aus sieben Spielen, nur das unbedeutende WM-Gruppenspiel gegen den Fix-Gruppensieger USA wurde gewonnen.

Der türkische Fußballverband TFF bestätigte die Entscheidung nach einer Vorstandssitzung. "Es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit mit unserem Nationaltrainer, Herrn Vincenzo Montella, zu beenden", teilte der Verband auf X mit. Zuvor hatten türkische Medien bereits über den bevorstehenden Rauswurf berichtet.

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Pleite gegen Italien

Zum Verhängnis wurde Montella vor allem der katastrophale Start in die Nations League. Nach vier Spielen steht die Türkei mit null Punkten da. Ausgerechnet die jüngste 1:3-Niederlage gegen Montellas Heimatland Italien brachte das Fass zum Überlaufen.

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Bereits bei der Weltmeisterschaft im Sommer hatte die türkische Nationalmannschaft enttäuscht. Nach dem Aus in der Vorrunde war der Druck auf den ehemaligen italienischen Teamspieler deutlich gestiegen. Die anschließende Pleitenserie besiegelte nun sein Schicksal.

Montella hatte das Amt im September 2023 als Nachfolger des Deutschen Stefan Kuntz übernommen. Bei der EM 2024 in Deutschland schlug Montella mit der Türkei Österreich im Viertelfinale. Nach rund drei Jahren ist seine Zeit als türkischer Nationaltrainer nun vorbei.

Wer die Mannschaft aus der Krise führen soll, ist noch offen. Der Verband machte zunächst keine Angaben zu einem möglichen Nachfolger. In Medienberichten wurde zuletzt aber bereits der Ex-Barcelona-Star Arda Turan ins Spiel gebracht, aktuell Coach von Shakhtar Donezk.