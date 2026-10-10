i David Alaba sorgt für Begeisterung in Italien. Instagram, Große Begeisterung Vor erstem Spiel! Alaba wird mit Weltmeister verglichen David Alaba sorgt bei Udinese Calcio für Begeisterung! Er wird bei seinem neuen Klub bereits mit einer brasilianischen Fußball-Legende verglichen. Von Sport Heute 10.10.2026, 08:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba sorgt bei seinem neuen Klub Udinese Calcio für große Begeisterung! Der ÖFB-Kapitän wechselte Ende September nach Italien und soll beim Serie-A-Klub eine Führungsrolle übernehmen. Ein Verantwortlicher vergleicht den 34-Jährigen jetzt sogar mit einer brasilianischen Fußball-Legende.

Am 24. September wurde der Wechsel des ehemaligen Bayern- und Real-Madrid-Stars nach wochenlangen Spekulationen offiziell. Bei Udinese soll Alaba nicht nur die Defensive des aktuellen Tabellen-13. stabilisieren, sondern auch seine enorme Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben.

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Die Erwartungen an den Österreicher sind jedenfalls riesig. Vescini, ein Verantwortlicher des italienischen Klubs, geht sogar so weit, Alabas Verpflichtung mit jener von Brasilien-Legende Zico zu vergleichen.

"Wenn man den Namen des Spielers, seine bisherige Karriere und das Prestige betrachtet, das er zu Udinese mitbringt, dann ist er nach Zico die zweitwichtigste Verpflichtung in der Geschichte des Vereins", schwärmt Vescini.

Ein gewaltiger Vergleich! Zico spielte von 1983 bis 1985 für Udinese und gilt bis heute als einer der größten Stars, die jemals das Trikot des italienischen Vereins getragen haben.

Lange müssen die Fans möglicherweise nicht mehr auf den ersten Auftritt des ÖFB-Kapitäns warten. Bereits am Montag könnte Alaba sein Debüt für Udinese feiern. Dann gastiert der Klub bei der AC Fiorentina. Für den 34-Jährigen wäre es der erste Pflichtspieleinsatz im Trikot seines neuen Arbeitgebers.