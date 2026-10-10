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Manuel Neuer entschuldigt sich.
Manuel Neuer entschuldigt sich.
Screenshot DAZN
Historischer Gegentreffer

Neuer mit Riesen-Fehler! Bayern nach 8 Sekunden hinten

Was für ein Fehler von Manuel Neuer! Der Keeper des FC Bayern leistet sich gegen den FC Augsburg einen folgenschweren Fehler.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 15:40
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Was für ein Horrorstart für den FC Bayern München! Bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff leistet sich Star-Torhüter Manuel Neuer einen unglaublichen Patzer und schenkt dem Gegner die frühe Führung.

Dabei haben die Münchner selbst Anstoß. Der Ball wird direkt zu Neuer zurückgespielt, der weit außerhalb seines Strafraums steht. Doch der 40-Jährige erwischt die Kugel bei der Annahme nicht richtig.

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Als Fellhauer den Bayern-Keeper unter Druck setzt, versucht Neuer, den heranstürmenden Gegenspieler mit einem Lupfer zu überlisten. Doch der Versuch geht völlig daneben!

    Fellhauer schnappt sich den Ball und hat plötzlich freie Bahn. Da Neuer weit aus seinem Tor herausgeeilt ist, muss der Angreifer die Kugel nur noch ins verwaiste Gehäuse schieben. Das Gegentor nach acht Sekunden ist der schnellste Treffer der je in der Bundesliga gefallen ist.

    red,Akt. 10.10.2026, 15:53, 10.10.2026, 15:40
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