i Bayern-MÜnchen-Trainer Vincent Kompany spricht über den Patzer von Tormann Manuel Neuer. Imago Images 2:2, Sieg verpasst Kompany-Klartext nach Neuer-Bock: "Er muss jetzt..." Die Bayern mussten sich mit einem 2:2-Remis in Augsburg begnügen. Dabei leistete sich Keeper Manuel Neuer einen schweren Patzer. Von Sport Heute 10.10.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein rabenschwarzer Nachmittag für Manuel Neuer! Der Bayern-Tormann leistete sich beim 2:2 gegen Augsburg einen folgenschweren Fehler, der zum schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte führte. Nach dem Spiel zeigte sich der 40-Jährige selbstkritisch.

Schon nach genau acht Sekunden ging Deutschlands Rekordmeister in Rückstand. Neuer bekam vom Anstoß weg den Ball zugespielt, geriet unter Druck und traf die falsche Entscheidung. Er wollte dann den Ball noch wegschießen, traf Robin Fellhauer, der schob ins leere Tor ein.

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Neuer zeigt sich selbstkritisch

"War ein blöder Fehler von mir", gab Neuer nach dem Spiel offen zu. Er habe den Ball auf den linken Fuß legen müssen, weil ihn zwei Gegenspieler von rechts attackiert hätten. "Dann habe ich versucht, eine Lösung zu finden, aber ich hätte einfach eine andere Entscheidung treffen müssen."

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Der Weltmeister von 2014 musste den Schock verdauen. "Danach musste ich erst mal in mich gehen, durchatmen", verriet Neuer. Trotz deutlicher Überlegenheit reichte es für die Bayern am Ende nur zu einem 2:2. Damit ließ der deutsche Rekordmeister bereits zum zweiten Mal in fünf Ligaspielen Punkte liegen.

Auch Kompany spricht

Auch Trainer Vincent Kompany nahm nach dem Spiel Stellung. "Die Reaktion ist jetzt das Wichtigste. Was passiert ist, kannst du nicht mehr ändern", erklärte der Belgier. Gleichzeitig stellte er eine klare Forderung an seinen Kapitän: "Er muss jetzt, wie er es immer gemacht hat in seiner Karriere, zeigen, wie gut er ist. Und das wird er machen."

Die alleinige Schuld am Unentschieden wollte Kompany seinem Schlussmann aber nicht geben. Die Bayern hätten schließlich genügend Möglichkeiten gehabt, das Spiel auf der anderen Seite zu entscheiden.