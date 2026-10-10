i Cristiano Ronaldo IMAGO/NTB Nach Zoff mit Coach Fix! Verband bestätigt Suspendierung von Ronaldo Knall um Cristiano Ronaldo! Der portugiesische Fußballverband zieht nach dem Eklat im Nationalteam die Reißleine und suspendiert den 41-Jährigen. Von Sport Heute 10.10.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wurde vom portugiesischen Fußballverband (FPF) vorläufig suspendiert. Gegen den 41-Jährigen wurde zudem ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dem Angreifer droht nun eine monatelange Sperre.

Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, bestätigte der Verband am Samstagmittag in einer offiziellen Mitteilung die vorläufige Suspendierung des fünffachen Weltfußballers.

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Hintergrund ist Ronaldos unerlaubte Abreise aus dem Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Superstar hatte die Seleção ohne Zustimmung verlassen und damit gegen die Verbandsstatuten verstoßen.

Bereits am Mittwochabend hatte sich Ronaldo in einer ausführlichen Stellungnahme zu dem Vorfall geäußert. Darin räumte der 41-Jährige seinen Fehler ein und erklärte selbst, dass er für sein Verhalten bestraft werden müsse.

Nun hat der portugiesische Verband Konsequenzen gezogen. Ronaldo ist bis auf Weiteres suspendiert. Wie lange der Offensivstar tatsächlich gesperrt bleibt, muss der zuständige Disziplinarausschuss erst entscheiden. Laut "A Bola" droht dem Portugiesen eine Sperre von bis zu sechs Monaten. Zusätzlich könnte eine empfindliche Geldstrafe auf ihn zukommen.