i David Affengruber verlor mit Fulham ganz spät gegen Ipswich Town. IMAGO/Shutterstock Chelsea mit Kantersieg Niederlagen für zwei ÖFB-Legionäre in Premier League David Affengruber und Fulham warten noch auf den ersten Saisonsieg. Gegen Ipswich Town setzte es spät den Nackenschlag – 2:1. Von Sport Heute 10.10.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei griffen die Londoner nach dem Führungstreffer durch Ryan Sessegnon (55.) in der sechsten Premier-League-Runde bereits nach dem ersten "Dreier". Doch in der Schlussphase drohten die Gastgeber das Spiel komplett. Erst glich Abdoul Ouattara (88.) aus, ehe Dara O'Shea in der Nachspielzeit den Ipswich-Siegtreffer erzielte (90+1.).

Affengruber stand dabei in der Fulham-Startformation und spielte als rechter Innenverteidiger auch durch. Die vierte Pleite der laufenden Saison konnte auch er nicht verhindern. Fulham liegt nun mit zwei Zählern auf dem Konto auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ipswich ist Neunter.

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Danso verliert, Punkt für Schuster

Auch Kevin Danso und Sunderland verloren, mussten sich zu Hause Brighton mit 0:2 geschlagen geben. Dabei erzielte Maxim De Cuyper in der 53. Minute die Führung, machte Jaouen Hadjam spät den Deckel drauf (90+3.). Sunderland rutscht auf Rang 16 ab, Birmingham ist weiter Dritter.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Mit ÖFB-Nachwuchsteamspieler Jannik Schuster in der Startelf (bis 46. Minute) erkämpfte sich Brentford ein 2:2-Remis gegen Aston Villa. Nachdem Kristoffer Ajer in der 79. Minute ausglich. Nicolas Jackson (12.) und John McGinn (77.) hatten zuvor die Führung der Gäste durch Yehar Yarmoliuk (10.) gedreht. Brentford bleibt Vierter mit zehn Punkten und ist weiterhin ungeschlagen, Aston Villa ist nun Tabellen-14.

Chelsea-Kantersieg

Chelsea feierte derweil einen echten Kantersieg gegen Bournemouth, gewann mit 5:1. Dabei netzten Jordan Henderson (2., 70.) und Joao Pedro (46., 67.) doppelt, hatte auch Morgan Rogers getroffen (3.), Evanilson für die Gäste verkürzt. Chelsea ist nun Fünfter, Bournemouth weiter 17.

Meister Arsenal London schlug Leeds United mit 2:1, nachdem Riccardo Calafiori (62.) und Bruno Guimaraes (70.) die Führung der Gäste durch James Justin (55.) gedreht hatten. Die "Gunners" schlossen mit einem Spiel mehr zum punktegleichen Tabellenführer Manchester City auf, Leeds ist Sechster.