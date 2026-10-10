i Eintracht-Frankfurt-Coach Adi Hütter. IMAGO/DeFodi Images Deutliche Niederlage Hütters Frankfurter kommen in Leipzig unter die Räder Eine ganz üble Abfuhr für Adi Hütter und Eintracht Frankfurt. Bei RB Leipzig setzte es im Topspiel der fünften Bundesliga-Runde eine 0:6-Abfuhr. Von Sport Heute 10.10.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine herbe Niederlage für Adi Hütter! Der rot-weiß-rote Trainer erlebt mit Eintracht Frankfurt einen rabenschwarzen Bundesliga-Abend. Die Hessen werden von RB Leipzig mit 0:6 abgefertigt und stecken nach nur fünf Spieltagen tief in der Krise.

Das Unheil nimmt schon nach wenigen Sekunden seinen Lauf. Ezechiel Banzuzi bringt Leipzig bereits in der ersten Minute in Führung. Nur vier Minuten später legt Christopher Nkunku das 2:0 nach. Frankfurt findet überhaupt nicht ins Spiel.

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Noch vor der Pause wird es richtig bitter für Hütters Mannschaft. Nkunku trifft in der 41. und 44. Minute erneut und macht seinen Hattrick perfekt. Mit einem erschütternden 0:4-Rückstand geht die Eintracht in die Kabine.

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Doch auch nach dem Seitenwechsel gibt es keine Entwarnung. Antonio Nusa erhöht in der 54. Minute auf 5:0, ehe Tidiam Gomis kurz vor Schluss (89.) das halbe Dutzend vollmacht. Da stand ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald bereits auf dem Rasen. Er wurde in der 58. Minute eingewechselt.

Für Hütter wird die Lage damit immer unangenehmer. Frankfurt kassiert bereits die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel, hat schon 15 Gegentore auf dem Konto und rutscht auf Tabellenplatz 13 ab. Die Leipziger sind nach dem dritten Ligasieg nun Fünfte, haben neun Punkte auf dem Konto. Während es für Hütter immer ungemütlicher wird, scheint der bereits angezählte Leipzig-Trainer Martin Demichelis wieder durchatmen zu können.

Die fünfte Runde der deutschen Bundesliga wird am Sonntag abgeschlossen.