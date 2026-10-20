i Am Dienstag wurde die Fichte vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt. Denise Auer Weihnachten in Wien 22 Meter hoch! Weihnachts-Riese in Schönbrunn gelandet In Wien wird es langsam weihnachtlich: Vor Schloss Schönbrunn wurde nun der Weihnachtsbaum aufgestellt – eine 22 Meter hohe Fichte aus dem Wienerwald. Von Wien Heute 20.10.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis Weihnachten sind es zwar noch mehr als zwei Monate, doch vor dem Schloss Schönbrunn (Wien-Hietzing) ist der erste große Weihnachtsbote bereits angekommen. Am Dienstag wurde im Ehrenhof eine riesige Fichte aufgestellt.

Der Baum ist stolze 22 Meter hoch, rund 80 Jahre alt und wird in den kommenden Wochen zum festlichen Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts. Besonders bemerkenswert: Der heurige Weihnachtsbaum musste keine lange Reise antreten. Er stammt aus dem Wienerwald bei Pressbaum (NÖ) und legte bis zu seinem neuen Standort vor dem Schloss nur knapp 20 Kilometer zurück.

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80 Jahre alte Fichte aus dem Wienerwald

Bereits im Sommer machten sich die Förster der Österreichischen Bundesforste auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Im Revier Breitenfurt nahe Pressbaum wurden sie schließlich fündig. Dort entdeckten sie eine besonders gleichmäßig gewachsene Fichte, die sich bestens für ihren großen Auftritt vor dem Schloss eignet.

Fichte vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt i ?

Am Montag (19. Oktober) wurde der Baum gefällt und für den Transport vorbereitet. In den frühen Morgenstunden des Dienstags (20. Oktober) erreichte er schließlich Schönbrunn und wurde vor der imperialen Schlosskulisse aufgestellt.

Weihnachtsmarkt öffnet am 6. November

"Der Wienerwald ist ein typisches Laubwaldgebiet. Eine so stattliche, gleichmäßig gewachsene Fichte ist hier ein ganz besonderer Fund", erklärt Andreas Gruber, Vorstand der Österreichischen Bundesforste.

Bis zum Start des Weihnachtsmarkts am 6. November wird der Baum nun festlich geschmückt und beleuchtet. Die Vorbereitungen für den beliebten Adventmarkt laufen bereits seit Februar. "Wenn der Weihnachtsbaum im Ehrenhof seinen Platz einnimmt, ist das erste große und sichtbare Zeichen gesetzt, dass die Weihnachtssaison vor der Tür steht", freut sich Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Eisdisco und neuer Sternensalon

Auf die Besucher warten heuer insgesamt 95 Stände mit traditionellem Kunsthandwerk, Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten. Zwischen Punsch, Glühwein, weihnachtlichen Schmankerln und festlicher Beleuchtung soll der Ehrenhof wieder zum Treffpunkt für Wiener und Touristen werden.

Neben dem Riesenrad, einem historischen Karussell, einer Kindereisenbahn, vier Eisstockbahnen und einem Eislaufplatz, hat der Weihnachtsmarkt heuer auch einige Neuerungen zu bieten. Dazu zählt der sogenannte Sternensalon – eine neue Eventlocation mit Panoramaterrasse und Fotospot. Neu angekündigt sind außerdem eine Lindt-Erlebniswelt und ein Modell der größten Weihnachtskrippe der Welt aus dem Winterwunder Mörbisch.

Nach Weihnachten freuen sich die Zootiere

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt eine wöchentliche Eisdisco. Familien dürfen sich außerdem auf Mitmachaktionen in der Bastelhütte und musikalische Programmpunkte freuen. Besonders in der Adventszeit und während der Weihnachtsferien soll es zahlreiche Angebote für Kinder geben.

Für die 80 Jahre alte Fichte ist nach ihrem großen Auftritt aber noch lange nicht Schluss. Nach der Saison bekommt der Baum ein zweites Leben – und zwar im benachbarten Tiergarten Schönbrunn. Dort werden geeignete Teile der Fichte als natürliches Spielzeug und Leckerbissen für die Tiere verwendet. So sorgt der Weihnachtsbaum auch nach den Feiertagen noch für Beschäftigung und Abwechslung.