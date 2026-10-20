i Die Wirtschaftskammern haben ein System eingeführt, mit dem sich berufliche Abschlusszeugnisse digital auf ihre Echtheit überprüfen lassen. Getty Images/iStockphoto 1470142615 Neues System eingeführt Gefälschte Zeugnisse? Neuer QR-Code soll Betrug stoppen Immer mehr gefälschte Zeugnisse im Umlauf? Die Wirtschaftskammer meldet steigende Verdachtsfälle. Ein QR-Code soll Betrügern nun das Handwerk legen. Von Wien Heute 20.10.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist der Lehrabschluss echt oder wurde beim Zeugnis geschummelt? Diese Frage können Betriebe künftig deutlich einfacher klären. Die Wirtschaftskammern haben ein neues System eingeführt, mit dem sich berufliche Abschlusszeugnisse digital auf ihre Echtheit überprüfen lassen.

Der sogenannte Zeugnis-Check wird seit Kurzem österreichweit bei Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungszeugnissen eingesetzt. Hintergrund sind laut Wirtschaftskammer Wien zunehmende Anfragen von Unternehmen und Behörden, die Zweifel an vorgelegten Qualifikationsnachweisen haben.

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So funktioniert der neue Zeugnis-Check

Auf den neuen Zeugnissen befindet sich ein individueller QR-Code. Wird dieser mit dem Smartphone gescannt, öffnet sich eine Internetseite. Dort muss der Vor- und Nachname der Person eingegeben werden, auf die das Zeugnis ausgestellt wurde.

Anschließend gleicht das System die Angaben mit einem digital hinterlegten Datensatz ab. Stimmen die Informationen überein, bestätigt das System die Echtheit des Zeugnisses. Die Überprüfung ist kostenlos und soll innerhalb weniger Sekunden möglich sein.

Mehr Verdachtsfälle

Allein die Wirtschaftskammer Wien stellt jährlich rund 10.000 erfolgreich absolvierte Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse aus. Nach Angaben der Kammer nehmen sowohl die Anfragen zur Echtheit dieser Dokumente als auch die Verdachtsfälle auf Fälschungen zu. Konkrete Zahlen zu den mutmaßlich gefälschten Zeugnissen nennt man allerdings nicht.

Davor Sertic, Bildungsreferent der Wirtschaftskammer Wien, erklärt: "Wer einen Lehrabschluss, eine Meister- oder Befähigungsprüfung erfolgreich absolviert hat, soll diese Qualifikation glaubwürdig nachweisen können. Ebenso brauchen die Betriebe die Sicherheit, dass die vorgelegten Zeugnisse echt sind."

Fälschungen können strafrechtliche Folgen haben

Wer ein Zeugnis fälscht, riskiert strafrechtliche Konsequenzen. Die Wirtschaftskammer weist darauf hin, dass es sich dabei um Urkundenfälschung handelt und entsprechende Verdachtsfälle zur Anzeige gebracht werden können. Der neue Check soll es insbesondere Arbeitgebern erleichtern, vorgelegte Ausbildungsnachweise zu überprüfen.