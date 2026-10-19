i Die Grillstation von "Steak Dude" vor dem Weststadion. Steak Dude Grillparty in Hütteldorf "Steak Dude" grillte für Rapid-Fans vor Stadion Gratis-Steaks statt Stadionwürstel! Influencer "Steak Dude" heizte den Rapid-Fans vor dem Allianz-Stadion ordentlich ein. Von Niklas Burger 19.10.2026, 17:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu den Klängen von Jazz Gitti's Kult-Hit "Rapid, wos wär i ohne di" wurde am Freitag vor dem Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf ordentlich aufgekocht. Influencer Laurenz Krenn (24), besser bekannt als "Steak Dude", stellte sich mit einem großen Gasgrill direkt vor das Stadion und versorgte die Fußballfans mit frisch gegrilltem Fleisch. Und das völlig gratis!

Mit Rapid-Schürze am Grill

Für seinen Auftritt hatte sich der Niederösterreicher sogar extra im Fanshop eine Rapid-Wien-Grillschürze besorgt. Passend gekleidet und mit der richtigen Musik im Hintergrund machte sich der Fleisch-Enthusiast ans Werk. Die Aktion kam bei den Fußballfans bestens an. Die Rapid-Anhänger freuten sich über die kostenlosen Schmankerl und ließen sich die frisch zubereiteten Steaks schmecken.

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"Hat allen sehr viel Spaß gemacht"

Die Stimmung vor dem Stadion sei durchwegs entspannt gewesen, alle hätten sich über die Aktion gefreut. Für den "Steak Dude" lief damit auch dieser außergewöhnliche Grilleinsatz wieder reibungslos ab. Und weil danach auch noch das Spiel aus Rapid-Sicht gelungen verlief, war der Freitag für die grün-weißen Fans rundum ein gelungener Fußballabend.

Für Krenn war es übrigens nicht der erste ungewöhnliche Einsatz am Griller. Der Niederösterreicher hat bereits an den verschiedensten öffentlichen Plätzen im In- und Ausland aufgekocht. Es gab seine Steaks bereits in Städten wie Los Angeles oder Amsterdam und jetzt eben auch Hütteldorf mit einer ordentlichen Portion Rapid-Leidenschaft.