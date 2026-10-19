i Katharina präsentiert das teuerste Stück im Sortiment. Der Mantel von Gianfranco Ferre kostet 1.580 Euro. Denise Auer Von Versace bis Armani 4.500 Designerstücke – Luxus-Pop-up startet in Wien Ab 19. Oktober lädt die Volkshilfe Wien wieder zum Designer-Pop-up. Rund 4.500 Stücke von Marken wie Versace und Jil Sander warten auf neue Besitzer. Von Wien Heute 19.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Jil Sander über Armani bis Versace: In der Gumpendorfer Straße wird es ab Montag (19. Oktober) wieder luxuriös. Die Volkshilfe Wien veranstaltet bereits zum dritten Mal einen Designer-Pop-up. Rund 4.500 hochwertige Kleidungsstücke warten dabei auf modebewusste Schnäppchenjäger.

Möglich macht das eine außergewöhnliche Spende: Eine anonyme Spenderin überließ der Volkshilfe mehr als 5.000 Designerstücke aus ihrer Schatztruhe, darunter Mode von internationalen Luxuslabels wie Yves Saint Laurent, Moschino und Valentino. Nach zwei erfolgreichen Verkaufsaktionen geht der Pop-up nun in die nächste Runde.

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Jeden Tag neue Designerstücke

Diesmal gibt es allerdings eine Besonderheit: Unter dem Motto "Six Days. Six Drops. One Good Cause." wird das Sortiment im "Not Another Concept Store" in der Gumpendorfer Straße 36 täglich komplett ausgetauscht.

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Wer am Montag vorbeischaut, findet also andere Stücke als an den anderen Tagen. Das Angebot reicht von zeitlosen Klassikern von Jil Sander über elegante Business-Outfits und hochwertige Winterkleidung bis hin zu extravaganten Designerstücken von Versace und Valentino. Das teuerste Stück im Sortiment: ein Mantel von Gianfranco Ferre, er kostet 1.580 Euro.

Influencer wählten Sortiment aus

Den Startschuss macht am Montag ein besonderer Auftakt: Ausgewählte Influencer, wie "dariasmimi", "life.by.lena" und "anastasiiadiary" haben den umfangreichen Modefundus bereits vorab durchstöbert und ihre persönlichen Lieblingsstücke für den ersten Verkaufstag zusammengestellt.

Mode kaufen und Gutes tun

Hinter der Aktion steckt mehr als nur ein besonderes Shopping-Erlebnis. Der Pop-up wird im Rahmen der TAV-Betriebe der Volkshilfe Wien umgesetzt. Menschen, die längere Zeit arbeitslos waren, können dabei praktische Berufserfahrung sammeln und werden beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt.

"Dank dieser außergewöhnlichen Spende können wir unseren Designer Pop-up bereits zum dritten Mal und jedes Mal mit einem neuen Konzept veranstalten. Jeder hier investierte Euro wirkt doppelt nachhaltig: Hochwertige Mode erhält ein zweites Leben und Menschen bekommen eine neue Chance auf dem Arbeitsmarkt", erklärt Volkshilfe-Wien-Geschäftsführerin Tanja Wehsely.

Hier gibt es die Designer-Mode

Der Pop-up findet von 19. bis 24. Oktober im "Not Another Concept Store" in der Gumpendorfer Straße 36 in Wien-Mariahilf statt. Von Montag bis Freitag ist jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag können Besucher von 10 bis 17 Uhr beim abschließenden "Best of" ein letztes Mal durch das Sortiment stöbern.