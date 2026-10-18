i Eurofighter ist schon am Heldenplatz gelandet Helmut Graf Aufbau läuft auf Hochtouren Eurofighter am Heldenplatz gelandet – das ist geplant! Ein Eurofighter steht bereits am Wiener Heldenplatz. Das Bundesheer rüstet sich für die große Leistungsschau rund um den Nationalfeiertag in Wien. Von Wien Heute 18.10.2026, 18:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Landung am Heldenplatz! Die Vorbereitungen für die große Leistungsschau des Bundesheeres rund um den Nationalfeiertag laufen bereits auf Hochtouren. Schon jetzt wartet ein echter Blickfang vor der Nationalbibliothek: Ein Eurofighter mit einer Million Flugstunden ist gelandet und kann dort schon jetzt bestaunt werden.

Drei Tage lang zeigt das Heer, was es kann

Bereits am Samstag, dem 24. Oktober, und Sonntag, dem 25. Oktober, gibt es jeweils von 11 bis 16 Uhr eine kompakte Leistungsschau. Schauplätze sind der Heldenplatz und das Burgtheater. Am Sonntag steht um 13 Uhr außerdem ein Konzert der Gardemusik auf dem Programm.

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Eurofighter kann schon am Heldenplatz bestaunt werden. Helmut Graf

Panzer, Helis, Eurofighter

Der große Höhepunkt folgt am Montag, dem 26. Oktober. Von 9 bis 17 Uhr präsentiert das Bundesheer seine Ausrüstung und seine vielfältigen Aufgaben. Besucher können Panzer, Hubschrauber und Eurofighter aus nächster Nähe erleben.

Tausend Soldaten werden angelobt

Das Programm am Nationalfeiertag startet um 9.30 Uhr mit einer Kranzniederlegung. Um 10.56 Uhr folgt ein Überflug mit Jets über Wien. Ab 11 Uhr steht die große Angelobung von tausend Soldaten auf dem Programm. Die Zeremonie dauert bis 12.30 Uhr. Danach wird es am Heldenplatz spektakulär: Geplant sind ein Panzerballett, Vorführungen mit Militärhunden, Militärmusik, Fallschirmsprünge und eine Gefechtsvorführung. Um 16 Uhr hebt der Hubschrauber AW169 "Lion" ab.

Die Bilder des Tages i ?

Im Anschluss formiert sich die Panzerkolonne zur Ausfahrt. Wer nicht bis zum Nationalfeiertag warten will, kann schon am kommenden Wochenende einen ersten Blick auf die Leistungsschau werfen. Der Eurofighter steht schon am Heldenplatz bereit.