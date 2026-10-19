i Kontrolle der Gruppe Sofortmaßnahmen Stadt Wien Razzia in Wien-Mariahilf Illegale Beauty-Klinik in Wien: Zwei Frauen erwischt In Wien-Mariahilf flog nun die bereits elfte illegale Beauty-Klinik in Wien auf. Die Polizei fand Botox, Spritzen und Bargeld. Von Niklas Burger 19.10.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Schlag gegen illegale Schönheitsbehandlungen in Wien! Bei einer großangelegten Kontrollaktion am Sonntag (18. Oktober) hat die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Polizei und weiteren Behörden die mittlerweile elfte illegale Beauty-Klinik in der Bundeshauptstadt aufgedeckt.

Beauty-Klinik in Ferienwohnung

Ins Visier der Ermittler geriet eine angemietete Kurzzeitunterkunft in Wien-Mariahilf. Die Finanzpolizei hatte den Verdacht, dass dort unerlaubt Schönheitsbehandlungen durchgeführt werden, und ersuchte die Gruppe Sofortmaßnahmen um Unterstützung.

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Spritzen in illegaler Wiener Botox-Klinik Stadt WIen

Botox, Spritzen und Tausende Euro Bargeld

Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Zwei Frauen führten in der Unterkunft Schönheitsbehandlungen durch, für die eine entsprechende ärztliche Berechtigung notwendig gewesen wäre.

Die Behörden entdeckten unter anderem Spritzen, Botox, Hyaluronsäure, verschreibungspflichtige Schmerzmittel sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Auch zahlreiche bereits verwendete Spritzen und Pads wurden sichergestellt. Die vorgefundenen Präparate wurden beschlagnahmt.

24 Betriebe kontrolliert, fünf Festnahmen

Die Entdeckung war Teil der Schwerpunktaktion "Sicheres Wien". Dabei kontrollierten die Behörden am Sonntag insgesamt 24 Betriebe im gesamten Wiener Stadtgebiet. Neben Lebensmittelgeschäften und anderen Betrieben standen auch die Sauberkeit und Hygiene in Parks sowie auf öffentlichen Plätzen im Fokus.

Die Bilanz der Kontrollen: Der Magistrat erstattete 29 Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Öffnungszeitgesetz und wegen unbefugter Gewerbeausübung. Die Wiener Polizei legte weitere sechs Anzeigen, darunter wegen Kurpfuscherei, Suchtgift und Verstößen gegen das Fremdenpolizeigesetz.

Stadt Wien warnt vor gefährlichen Eingriffen

"Medizinische Behandlungen ohne die erforderliche Berechtigung bringen erhebliche Risiken für die Gesundheit mit sich", warnt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Dass bereits die elfte illegale Klinik aufgedeckt wurde, zeige laut Hillerer, wie wichtig die laufenden Kontrollen seien. Diese würden deshalb auch an Sonn- und Feiertagen durchgeführt.

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Gleichzeitig gehe es darum, die gesetzlichen Öffnungszeiten zu überprüfen und damit einen fairen Wettbewerb zwischen den Betrieben sicherzustellen.