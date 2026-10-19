i "Offensive Altbautenschutz" mit Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SP), Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Walter Hillerer. Stadt Wien/Martin Votava Neuer Service in Wien Ohne Termin! Baupolizei berät in Wien jetzt im Grätzl Ob Klimaanlage, Umbau oder Carport: Ab 12. November beantwortet die Wiener Baupolizei Fragen direkt im Grätzl - kostenlos und ohne Termin. Von Niklas Burger 19.10.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien eine Klimaanlage montieren, sein Haus umbauen oder eine Photovoltaikanlage am Dach installieren möchte, steht oft vor einem Berg an Vorschriften. Braucht es eine Bewilligung? Reicht eine Bauanzeige? Und was ist überhaupt erlaubt? Genau bei solchen Fragen soll jetzt ein neues Angebot der Stadt Wien helfen.

Klimaanlage, Carport und Umbau

Egal, ob es um eine neue Wärmepumpe, Bauarbeiten in der eigenen Wohnung oder einen Parkplatz auf dem Grundstück geht: Die Baupolizei beantwortet Fragen zu baurechtlichen Vorschriften und erklärt, welche Genehmigungen notwendig sind.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Viele Vorhaben scheitern auf Grund von formellen Fehlern oder mangelnder Kenntnis der Bestimmungen", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SP). Das führe zu längeren Verfahren und unnötigem Frust. Mit dem neuen Angebot sollen offene Fragen bereits vor einem Bauprojekt geklärt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Baupolizei will näher an Wiener rücken

"Wir wollen mit der Baupolizei dort ansprechbar sein, wo die Menschen leben", betont Baupolizei-Chef Ilja Messner. Viele Fragen könnten in einem persönlichen Gespräch rasch und verständlich geklärt werden.

Auch Projektverantwortliche Katharina Winzer sieht darin einen Vorteil: Statt ausschließlich auf die bisherigen Kontaktmöglichkeiten zu setzen, kommt die Behörde künftig direkt in die Bezirke. Für die Wiener bedeutet das: Wer Fragen zu seinem nächsten Bauvorhaben hat, kann künftig einfach im Grätzl vorbeischauen, statt erst einen Termin bei der Behörde zu organisieren.

Baupolizei persönlich fragen

Die kostenlosen Beratungen starten am 12. November 2026 und finden danach jeden zweiten Donnerstag von 14 bis 18 Uhr an wechselnden Standorten statt. Los geht es am 12. November in der Sechshauser Straße 23 in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Am 26. November ist die Baupolizei in der Haberlgasse 76 in Ottakring anzutreffen, am 10. Dezember folgt ein Termin in der Quellenstraße 149 in Favoriten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Interessierte können einfach vorbeikommen.