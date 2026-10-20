i Chef und Gründer von Gold & Co. Mag. Walter Hell-Höflinger mit dem neuen Magazin. Sonnig Fotografie - Fiona Sonnek, Anita-Gabriela Rebernig Große Party am Cobenzl Goldene 20er! Wien feiert rauschende Glamour-Nacht Mehr als 300 Gäste feierten bei GoldConnected im Schloss Cobenzl in Wien-Döbling. Mit dabei: Burlesque, Feuer-Show und jede Menge Gold. Von Wien Heute 20.10.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Wiener Schloss Cobenzl ging es am Freitag (16.10.) besonders glamourös zu. Das österreichische Familienunternehmen Gold&Co. lud zum vierten Mal zur "GoldConnected"-Party. Unter dem Motto "The Golden Age – die goldenen 20er" feierten mehr als 300 Gäste eine rauschende Nacht.

Burlesque und Feuer-Show

Für Aufsehen sorgte ein außergewöhnliches Showprogramm. Kostümierte Models im Stil der 1920er-Jahre, flanierende Zauberer und eine Champagner-Pyramide versetzten die Gäste in die Welt der goldenen Zwanziger.

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Ein besonderer Blickfang: Ein Dita-von-Teese-Double räkelte sich in einem überdimensionalen Champagnerglas. Dazu gab es eine gewagte Feuer-Show auf einer lebensgroßen Elefantenattrappe und eine Burlesque-Darbietung. Die Tänzer von "Cirque Rouge", Live-Musik und ein DJ sorgten bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung.

Promis waren mit dabei

Durch den Abend führte Moderatorin Petra Rubin. Unter den Gästen waren unter anderem Münze-Österreich-Vertriebsleiterin Alexandrina Morales-Meoqui, Goldexperte Ronald Peter Stöferle, Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager und Profilerin Patrizia Staniek.

Gold als gemeinsamer Nenner

Gastgeber Walter Hell-Höflinger, Gründer und Geschäftsführer von Gold&Co., freute sich über das große Interesse. "Gold mag der gemeinsame Nenner sein – es sind jedoch die Menschen, die persönlichen Begegnungen, der Austausch und die gemeinsamen Erlebnisse, die daraus mehr machen", erklärte er.

Eigenes Gold-Magazin

Neben der großen Feier standen auch wirtschaftliche Themen im Mittelpunkt. Diskutiert wurde etwa über die Rolle von Gold als Wertanlage in unsicheren Zeiten und die Bedeutung finanzieller Bildung für Frauen. Passend dazu präsentierte Gold&Co. erstmals sein neues hauseigenes Magazin. Darin geht es unter anderem um Goldpreise, Anlagetrends, Betrugsmaschen und den Vermögensaufbau.