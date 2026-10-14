i Thiem mit ÖFB-Star Baumgartner in Leipzig: "Echte Maschinen." IMAGO/HMB-Media International Tennis-Effekt Thiem als Trainer, dann siegen ÖFB-Stars mit 6:0 Dominic Thiem gibt bei RB Leipzig den Tennis-Trainer. Danach schießen die Bullen Frankfurt mit Adi Hütter 6:0 ab und siegen in der Champions League. Von Sport Heute 14.10.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst Tennis-Nachhilfe bei Dominic Thiem, dann ein Torfestival auf dem Fußballplatz!

Österreichs Ex-Tennis-Superstar schlüpfte bei RB Leipzig in die Trainerrolle und nahm die Fußball-Profis unter seine Fittiche. Mit Erfolg! Im Anschluss feierten die Leipziger einen furiosen 6:0-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt mit Österreichs Trainer-Legionär Adi Hütter. Auch in der Champions League gab es einen 1:0-Sieg gegen Eindhoven.

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Thiem stand zuvor mit den Leipzig-Profis El Aynaoui und Esteve auf dem Tennisplatz. Der US-Open-Sieger von 2020 zeigte den Fußballern, wie man mit dem Schläger umgeht.

Auch abseits des Tennisplatzes ging es sportlich zu. Mit ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald duellierte sich die Ex-Nummer-3 der Tennis-Welt am Fußballsimulator. Der 33-jährige Niederösterreicher ist schließlich selbst begeisterter Fußballer.

Nach seinem Karriereende im Oktober 2024 tauschte Thiem den Tennisschläger nicht nur gegen neue berufliche Aufgaben, sondern auch gegen Fußballschuhe. Thiem spielt beim Badener, wo er in der 2. Klasse als Rechtsaußen aufläuft.

Thiem ist vom Einsatz der Leipziger begeistert. "Das Training ist sehr interessant und faszinierend. Das Tempo ist extrem hoch, die Spieler sind körperlich echte Maschinen", schwärmt er gegenüber "Sport Bild".

Thiem verrät auch, was ihn am Fußball besonders reizt: "Fußball hat mich immer fasziniert." Der frühere Tennis-Star liebt den Mannschaftssport und die gemeinsamen Erfolge.