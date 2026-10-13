i Mobin Kahraze steigt in Sydney in den Ring. FRB Media Sydney, Cardiff, Wien Box-Hammer! Österreich-Stars fordern Weltelite Drei internationale Box-Kracher in nur 16 Tagen! Österreichs Box-Stars steigen in Australien, Wales und Wien in den Ring. Von Sport Heute 13.10.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Boxsport steht vor einem heißen November!

Gleich zwei heimische Hoffnungsträger kämpfen innerhalb von nur 16 Tagen auf der internationalen Bühne. Von Sydney über Cardiff bis Wien geht es um große Chancen, Weltklasse-Gegner und den nächsten Schritt Richtung WM-Titel. Den krönenden Abschluss bildet die 19. Bounce Fight Night, die am 21. November erstmals in der neuen Sportarena Wien beim Prater steigt.

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Kahraze live auf Fox

Den Auftakt macht Mobin Kahraze am 6. November in Sydney. Dort trifft der Österreicher auf den ungeschlagenen Australier Paulo Aokuso, der bei allen großen Weltverbänden unter den besten zehn Boxern seiner Gewichtsklasse geführt wird.

Der Kampf wird in Australien live von Fox übertragen. Für Kahraze ist es eine riesige Chance, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen.

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Kotaskova fordert Vierfach-Weltmeisterin

Am 20. November wartet bereits der nächste Kracher. Michaela Kotaskova steigt in der Utilita Arena in Cardiff gegen Lokalmatadorin Lauren Price in den Ring.

Die Waliserin holte bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold und hält aktuell die WM-Titel der Verbände WBC, WBA, IBF und IBO. Für Kotaskova wartet damit eine der größten Herausforderungen ihrer Karriere.

Avdic träumt vom Kampf in Wien

Nur wenige Stunden später richtet sich der Blick nach Wien. Am 21. November feiert die Bounce Fight Night ihre Premiere in der Sportarena Wien. Im Mittelpunkt steht der Tiroler Edin Avdic.

Der IBF- und WBA-International-Champion liegt in beiden Weltranglisten auf Platz zehn und darf sich Hoffnungen auf einen künftigen WM-Kampf machen. Für seinen Auftritt in Wien wird derzeit mit einem starken Gegner aus Mexiko verhandelt.

"Unsere Matchmaker arbeiten gerade hart daran, hochwertige Gegner für erstklassige Boxkämpfe zu finden", erklärt Veranstalter und Ex-Top-Boxer Marcos Nader.

Manager steigen in den Ring

Insgesamt stehen neun Profikämpfe, vier olympische Boxkämpfe und ein Managerboxkampf auf dem Programm.

Mansur Elsaev bestreitet den zweiten Hauptkampf, Marcel Meinl feiert nach langer Verletzungspause sein Profidebüt. Mit Michael Derouiche und Olympia-Bronzemedaillengewinner Gleb Bakshi steigen zudem international erfolgreiche Boxer in den Ring.

Für eine besondere Einlage sorgt Neuroth-Chef Lukas Schinko. Er tritt im Managerboxen gegen den Wiener Juwelier Felix Köck an.