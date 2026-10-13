i Sebastian Ofner GEPA pictures Nächster Rückschlag Nächste OP – Ofner stellt sich Frage nach Karriere-Aus Sebastian Ofner musste sich erneut an der Ferse operieren lassen. Trotz des nächsten Rückschlags denkt Österreichs Tennis-Ass nicht ans Aufhören. Von Sport Heute 13.10.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sebastian Ofner bleibt das Verletzungspech treu. Der 30-jährige Steirer musste sich vergangene Woche zum dritten Mal an der linken Ferse operieren lassen. Bereits 2021 und 2024 waren Eingriffe an derselben Stelle notwendig gewesen.

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Nach der neuerlichen Operation steht für den ehemaligen Weltranglisten-37. zunächst die Rehabilitation im Mittelpunkt. Auf Instagram kündigte Ofner an, sich mit Physiotherapie wieder vollständig fit machen zu wollen. Sein Ziel: In vier bis sechs Wochen soll es zurück auf den Tennisplatz gehen.

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Dabei hatte der Österreicher seine Saison wegen der hartnäckigen Beschwerden bereits Anfang September vorzeitig beenden müssen. Die wiederholten Verletzungspausen gehen auch mental nicht spurlos an ihm vorbei. Ein vorzeitiges Karriereende? Kommt für Ofner dennoch nicht infrage.

"Warum auch, ich bin überzeugt, dass ich noch fünf, sechs gute Jahre auf der Tour haben kann", erklärte der Steirer gegenüber der "Kleinen Zeitung". Für sein nächstes Comeback zeigt er sich jedenfalls optimistisch.

Sorgen gibt es auch um Landsmann Filip Misolic. Der 25-Jährige hatte sich nach einem Riss der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle zurückgekämpft, musste Ende September in Bari aber erneut aufgeben. Zuletzt scheiterte er in Braga bereits in der Qualifikation. "Irgendetwas stimmt nicht, wir wissen aber noch nichts Genaues", sagte seine Schwester und Managerin Nina Misolic der "Kleinen Zeitung". Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen.