i Mensur Suljovic entschuldigt sich nach dem Eklat in Basel. IMAGO/Pro Sports Images Nach Frauen-Sager Suljovic entschuldigt sich: "Völlig unangebracht" Mensur Suljovic sorgte beim Darts-Turnier in Basel mit seinem Verhalten und Aussagen über Frauen für Empörung – jetzt folgt die Entschuldigung. Von Sport Heute 12.10.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer sexistischen Aussage sorgte Mensur Suljovic beim European-Tour-Turnier in Basel für heftige Kritik. Der 54-jährige Darts-Profi hatte nach seinem Achtelfinal-Duell gegen Ross Smith nicht nur gegen seinen englischen Gegner ausgeteilt, sondern auch Frauen pauschal abgewertet. Nun zeigt sich der Wiener reumütig und entschuldigt sich auf Instagram für seinen Auftritt.

Suljovic entschuldigt sich bei Gegner

Für Aufsehen sorgte vor allem ein Interview nach der Partie. Auf die Beschwerden seines Gegners angesprochen, reagierte Suljovic zunächst gereizt: "Was beschwert sich der Kerl? Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen."

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Anschließend folgte eine Aussage, die für besonders viel Kritik sorgte: "Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert."

Worte, die der Österreicher mittlerweile bereut. In seiner Instagram-Story stellte er klar: "Auch meine Aussage im Interview über Frauen war völlig unangebracht. Das hätte ich so niemals sagen dürfen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allen Frauen entschuldigen."

Wirbel um Verhalten gegen Smith

Doch nicht nur seine Aussagen nach dem Spiel, auch sein Auftreten während der Partie hatte für Kopfschütteln gesorgt. Suljovic versuchte im Achtelfinale mehrfach, das Publikum auf seine Seite zu ziehen.

Besonders umstritten war eine Szene, als Smith zwei Matchdarts hatte. Ausgerechnet in diesem entscheidenden Moment forderte Suljovic die Zuschauer hinter seinem Gegner auf, noch lauter zu werden. Auch dafür bat der 54-Jährige nun um Entschuldigung.

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"Die Emotionen haben mich in diesem Moment sehr mitgenommen. Ich wollte das Publikum hinter mich bringen und habe dabei nicht richtig wahrgenommen, dass Ross gerade auf seine Matchdarts geworfen hat. Im Nachhinein verstehe ich, dass das Timing unglücklich war und als unfair empfunden wurde. Dafür möchte ich mich bei Ross entschuldigen", erklärte er.

Gleichzeitig betonte Suljovic seinen Respekt gegenüber dem Engländer, den er als "einer der besten Dartsspieler der Welt" bezeichnete.