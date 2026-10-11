i Mensur Suljovic GEPA pictures Buhrufe in Basel Suljovic sorgt trotz Erfolgslauf für Darts-Eklat Mensur Suljovic steht bei der Swiss Darts Trophy im Viertelfinale. Sein Verhalten gegen Ross Smith sorgt allerdings für Diskussionen. Von Sport Heute 11.10.2026, 18:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mensur Suljovic setzt seinen Erfolgslauf bei der Swiss Darts Trophy in Basel fort. Nach seinem Überraschungssieg gegen den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen schaltete der 54-jährige Wiener im Achtelfinale auch Ross Smith aus. In einem packenden Duell setzte sich der Österreicher mit 6:5 durch.

Dabei sah es zunächst nicht nach dem nächsten Erfolg aus. Suljovic geriet gegen den Engländer mit 0:2 in Rückstand, kämpfte sich aber zurück. Neben seinen Treffern auf der Dartscheibe sorgte "The Gentle" allerdings auch mit seinem Verhalten auf der Bühne für Aufsehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Der Österreicher forderte das Publikum wiederholt mit Gesten dazu auf, lauter zu werden. Dabei kam es auch zu Buhrufen, während Smith am Oche stand. Besonders brisant: Selbst als der Engländer seine Matchdarts warf, heizte Suljovic die Zuschauer weiter an.

Smith zeigte sich darüber sichtlich verärgert und ließ seine Chancen auf den Sieg liegen. Suljovic nutzte die Gelegenheit, checkte 55 Restpunkte und machte damit seinen Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Dort wartet mit Dirk van Duijvenbode der nächste starke Gegner auf den Wiener. Sportlich läuft es für Suljovic in Basel bislang hervorragend. Sein Umgang mit dem Publikum dürfte nach dem umstrittenen Achtelfinale aber noch für Gesprächsstoff sorgen.