i Tennis-Gigant Jannik Sinner. IMAGO/LaPresse Termin ist fix Absage für Wien, aber nun steht Sinner-Comeback fest Jannik Sinner sagt seinen Start beim ATP-Klassiker in der Wiener Stadthalle ab. Jetzt ist aber klar, wann er wieder voll angreifen möchte. Von Sport Heute 11.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachricht für die Tennisfans in Österreich! Superstar Jannik Sinner hat seine Saison 2026 vorzeitig beendet. Wegen anhaltender Knieprobleme muss der Italiener damit auch für das ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle absagen. Jetzt steht fest, wann er wieder auf dem Tennisplatz stehen will.

Sinner laboriert weiterhin an einer Knieverletzung und hat deshalb beschlossen, in diesem Jahr keine Turniere mehr zu bestreiten. Das dürfte den Italiener wohl auch die Führung in der Weltrangliste kosten.

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Datum für Sinner-Comeback steht

Doch schon nach dem Jahreswechsel will der Südtiroler wieder voll durchstarten. Seinen ersten Auftritt im neuen Jahr plant Sinner am 13. Jänner in Melbourne. Der Noch-Weltranglistenerste hat seine Teilnahme am Showturnier "1 Point Slam" im Vorfeld der Australian Open bestätigt. Ebenfalls dabei sind Carlos Alcaraz, Coco Gauff und Naomi Osaka.

Bei dem ungewöhnlichen Bewerb treten Tennisprofis gegen Amateure und Prominente an. Die Besonderheit: Jedes Match besteht aus nur einem einzigen Punkt. Wer diesen gewinnt, steigt in die nächste Runde auf.

Bei der Premiere setzte sich überraschend der Amateur Jordan Smith durch und kassierte dafür eine Million australische Dollar, umgerechnet rund 620.000 Euro.

Für Sinner soll das Event der erste öffentliche Auftritt auf dem Tennisplatz nach seiner Verletzungspause werden. Der nächste große Höhepunkt wartet wenige Tage später: Vom 17. bis 31. Jänner 2027 finden die Australian Open statt. Da will der Tennis-Star dann jedenfalls wieder angreifen.