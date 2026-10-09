i Wer wird Österreichs Sportler des Jahres, Sportlerin des Jahres und Team des Jahres? Gepa Es geht um den "Niki" Stimme ab: Wer sind Deine Sportler des Jahres? Jetzt bist Du am Wort. Am 15. Oktober werden die "Nikis" an Österreichs Sport-Stars des Jahres verliehen. Wem gibst Du Deine Stimme? Von Sport Heute 09.10.2026, 21:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wahl ist beendet, jetzt beginnt das Warten. Am 15. Oktober folgt die Preisverleihung für Österreichs Sportler des Jahres, Österreichs Sportlerin des Jahres und Österreichs Team des Jahres. Außerdem werden auch "Nikis" an Sportler mit Behinderung und Special-Olympics-Sportler vergeben.

Seit Donnerstag sind die Top Drei in jeder Wertung bekannt. Österreichs Sportjournalisten haben zuvor abgestimmt und Punkte vergeben. Daraus ergab sich die Shortlist für die Preisverleihung. Und ein hochkarätiges Feld.

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Doch jetzt bist Du am Zug.

Stimme ab!

Besonders eng dürfte es bei den Männern zugehen. Hier haben es drei rot-weiß-rote Sport-Größen in die Endauswahl geschafft: Alessandro Hämmerle, der Olympiasieger im Snowboardcross, Felix Gall, der Zweite des Giro d'Italia 2026 und Dritter der Vuelta a Espana 2026, sowie Johannes Lamparter, Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination und dreifacher Olympia-Medaillengewinner.

Ähnlich hochkarätig ist auch das Feld bei den Sportlerinnen des Jahres besetzt. Auch wenn es hier eine Favoritin gibt: Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock, die ihre Karriere mit Gold im Eiskanal von Cortina gekrönt hat. Ebenso nominiert sind die Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Julia Scheib und Mountainbike Weltmeisterin Valentina Höll.

Beim Team des Jahres ist Fußball-Meister LASK, der Doublegewinner der letzten Saison und Champions-League-Teilnehmer, nominiert. Ebenso unter den Top Drei sind die Team-Kombi-Überraschungs-Olympiasiegerinnen Ariane Rädler/Katharina Huber sowie Stephan Embacher/Jan Hörl, die Super-Team-Olympiasieger im Skispringen.

Die Preisverleihung findet am 15. Oktober in Wien statt.