i Suchbild: Marco Bezzecchi und seine Rivalen rasen um die Kurve. Reuters Aprilia-Festspiele Nach Sprint-Crash: Bezzecchi schlägt mit Sieg zurück Marco Bezzecchi gewann das MotoGP-Rennen von Indonesien! Der Aprilia-Star siegte vor Raul Fernandez. Jorge Martin holte sich die WM-Führung zurück. Von Sport Heute 11.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marco Bezzecchi schlägt zurück! Der Italiener gewann den MotoGP-Grand-Prix von Indonesien und feierte seinen ersten Sieg seit Mugello (It). In Mandalika setzte sich der Aprilia-Pilot vor Raul Fernandez und Jorge Martin durch.

Für Bezzecchi war es die perfekte Antwort auf den bitteren Samstag. Im Sprint waren er und Fernandez nach einer Kollision bereits in der ersten Kurve ausgeschieden. Im Hauptrennen jubelten beide auf dem Podest. Ai Ogura komplettierte als Vierter einen Vierfach-Erfolg für Aprilia.

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Auch im WM-Kampf gab es die nächste Wende: Jorge Martin holte sich mit Platz drei die Führung von Marc Marquez zurück. Der Ducati-Star hatte am Samstag noch den Sprint gewonnen, musste sich im Grand Prix aber mit Rang sechs begnügen.